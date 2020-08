Mnohem zásadnější jsou přestupové kroky, někdy šumy, spekulace. V případě černobílých to však vypadá na slušné změny, odchody i příchody zajímavých borců.

„Bližší podrobnosti nebudeme sdělovat, dokud nebudou tyto přesuny dotažené,“ řekl včera tiskový mluvčí klubu Michal Petrák. Přesto je možné zrekapitulovat nejžhavější případy, jež mohou ovlivnit tvář kádru pro další ročník druhé ligy.

TÉMA ÚTOČNÍCI: Hradečtí mají velký zájem, aby tým vylepšili dva noví střelci. Zaprvé zkušený bard Pavel Dvořák, toho času hráč olomoucké Sigmy, který poslední půlrok strávil na hostování ve Slovácku. Jinak ale chlap s velkou hradeckou minulostí, jenž má zájem vrátit se domů.

„Jsme v kontaktu s Hradcem, je to předběžně domluvené. Není to dotažené, ale už je to nachystané. Dostal svolení, aby se s nimi připravoval,“ řekl olomoucký kouč Radoslav Látal. Podle informací Deníku je forvard s Votroky domluvený, čeká se jen potvrzení z Olomouce, jejíž sportovní ředitel Ladislav Minář řešil v posledních dnech jiné věci.

Druhým jménem je chrudimský talent Daniel Vašulín. Stejně jako Dvořák trénuje s Hradcem, vše je na dobré cestě, ale hotovo ještě není.V tuto chvíli se zdá, že pravděpodobnou variantou je hostování s opcí. Uvidí se však, jak zareagují další zájemci: Pardubice, Bohemians a Žižkov.

V případě, že oba přijdou (a je to velmi pravděpodobné), je třeba řešit přetlak na ofenzivních pozicích. Zatím je jisté, že odejde mladík Filip Firbacher na hostování do rovněž druholigové Vlašimi. Už včera se byl v klubu ukázat. „U Filipa řešíme hostování v mužstvu, kde by pravidelně nastupoval,“ uvedl mluvčí Petrák.

Mluvilo se rovněž o chrudimské možnosti, ale Vlašim je nyní první volbou.

KONEC HECÍŘE: Vloniv létě přišel jako zkušený chlap, který svou náturou má zvednout moc hodný Hradec. Na podzim to zvládl, na jaře už ne, nehrál dobře. Nyní Kristian Zbrožek míří z rodinných důvodů zpět do Varnsdorfu. „Je na odchodu,“ potvrdil Petrák.