Miloš Sazima, trenér Chlumce nad Cidlinou: „Samozřejmě jsme spokojeni s výhrou. Rychle jsme šli do vedení, což nám pomohlo. Poté to byla velká bitva bez větších šancí. Nám nevyšlo několik nadějných brejků, domácí v samém závěru otřeli míč o tyč naší branky. Pochvala pro hráče za kolektivní, zodpovědný výkon. Čeká nás náročný týden. Ve středu hrajeme MOL Cup ve Velkých Hamrech a v neděli hostíme Velvary.“

Viktoria Žižkov – Hradec Králové B 1:0

Aleš Čvančara, trenér Hradce Králové B: „Do utkání jsme vstoupili aktivně. Po presinku šel v 17. minutě Jurčenko sám na brankáře, ale bohužel gól nedal. Poté se hrál svižný fotbal. Přišlo dost diváků, byla skvělá atmosféra, lidé se hrou bavili. Obě strany podaly kvalitní výkon. Ve druhé půli se v tom pokračovalo, Žižkov prokázal, že má zkušený mančaft. My vyrobili jednu chybu a soupeř ji dokázal potrestat. To nás ovšem nepoložilo, bojovali jsme dál, vytvořili si několik závarů a ke konci utkání jsme soka zavřeli v jeho pokutovém území, bohužel míč jsme do sítě nedotlačili.“

Divize – skupina C

Nový Bydžov – Ústí nad Orlicí 2:0

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Máme první divizní body, všichni jsme šťastni. Z Ústí jsme měli obrovský respekt, což bylo vidět zejména v první půli. Po přestávce z nás spadla nervozita a troufnu si tvrdit, že jsme vyhráli zaslouženě. Pomohla nám standardka. Věděli jsme o síle soupeře, hlavně o silových hráčích na hrotu útoku, kde to byl samý souboj. Musím před kluky smeknout, že to uskákali a ustáli. Když pominu jednu šanci po nedůrazu ve vápně, tak jsme hosty do větších šancí nepouštěli. Předvedli jsme dobrý výkon, po změně stran jsme přidali kvalitu.“

Trutnov – Velké Hamry 1:1

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Přestože jsme se hned v úvodu po krásné akci Zezuly, přenechání Rajnocha a zakončení Slavíka dostali do vedení, herně byli v první půli lepší hosté. V týdnu jsme se na ně připravovali, ničím nás nepřekvapili, jejich neustálé centry ze stran do pokutového území nám ale dělaly problémy. Jednou nás zachránila tyč, ale nakonec jsme opět inkasovali po rohovém kopu. Naše dobré šance v prvním poločase bohužel opakovaně ztroskotaly na malé odvaze v zakončení a chuti vzít to na sebe. Ve druhé půli se nám stejně jako v minulém kole povedlo střídání a Patrik Brejcha naši hru výrazně pozvedl. Velice dobré šance Slavíka, Brejchy i Turnera gól nepřinesly a zápas tak skončil spravedlivou remízou, ač s větším počtem šancí na naší straně.“

Brandýs nad Labem – Náchod 1:0

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Po ještě celkem slušném prvním poločase jsem rozčarován z velice špatného výkonu celého mužstva ve druhé části utkání. Připadlo mi, že jsme se za celý měsíc nic nenaučili. Neviděl jsem odpovídající nasazení, prohrávali jsme souboje, míče jsme jen odkopávali a vůbec jsme nedokázali zakombinovat. To samozřejmě odměnilo domácí vítěznou brankou z rohového kopu, který jsme neuhlídali. Postrádal jsem u hráčů i větší sebevědomí a lepší reakce v průběhu utkání.“

Dvůr Králové nad Labem – Hlinsko 0:5

František Šturma, trenér Dvora Králové nad Labem: „Bohužel jsme absolutně nenavázali na předchozí povedené utkání s Dobrovicí a po velkých individuálních chybách jsme naprosto po zásluze prohráli. Soupeř byl v zápase lepší, důraznější, ve všech fotbalových aspektech před námi. Nezbývá nám než se z tohoto duelu ponaučit. Dostali jsme pořádnou facku a musíme věřit, že se z ní co nejdříve oklepeme a nic podobného už se nestane.“