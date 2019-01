Hradec Králové /SHRNUTÍ/ - Fotbalová Synot liga po pětadvacátém kole aneb Co Deník zachytil po dalším dějství nejvyšší soutěže.

České Budějovice - Hradec Králové: Sporná situace ve vápně | Foto: ČTK/Václav Pancer

Asi každému je jasné, že dva sestupující jsou určeni – Hradec Králové a České Budějovice. Tedy oba nováčci. Jen zázračné vzepětí a souhra dalších výsledků je ještě může zachránit. Jedná se ale o fantasmagorii postrádající reálné základy. Nic takového se s vysokou pravděpodobností nestane.

Sestup je pro Hradec Králové jednoznačným sportovním neúspěchem.

K fatálnímu omylu došlo už v létě. Překotné a masivní změny v hráčském kádru se mohou dělat na úrovni druhé ligy, kdy má všechno čas si sednout a v samotné soutěži nečelíte tak výrazné hráčské kvalitě. V Synot lize je tomu jinak. Jít do ní s nesehraným materiálem vykazující nebezpečné známky nesourodosti Hradec vytrestalo. Jarní chvilkové vzepětí na smutném konci ročníku už nemohlo nic změnit.

Tohle není jen kritika bývalého kouče Luboše Prokopce, zodpovědnost mají i lidé ve vedení – sportovní manažer Róbert Barborík, ale i šéf klubu Richard Jukl s celým představenstvem. Oni měli korigovat kroky trenérů a nedovolit tak brutální proměnu kádru. Leč, stalo se.

Sestup není pro Hradec Králové rozhodně tragédií.

Ovšem pouze v případě, že už nyní se v klubu vážně přemýšlí o budoucnosti. Ne, ve stylu: co s námi bude? Vždyť nemáme stadion a po sezoně se rozuteče polovina kádru…

Zainteresovaní musí přijít s nápadem a s jasně vypracovanou vizí, jak z oddílu, který historicky neustále pendluje mezi dvěma soutěžemi, vytvoří stabilní prvoligový klub. A s novátorskými ideami předstoupí před širokou veřejnost, která se logicky takových zásadních informací bude dožadovat.

Prostě jasně a srozumitelně říct, co zamýšlím, jak to chci udělat a jak dlouho to bude trvat. Takže, pánové?

Smutek z odchodu ikony: Zemřel legendární Jiří Hledík

Hradec Králové - V sobotu 25. dubna navždy odešla ikona hradeckého fotbalového klubu Jiří Hledík. Reprezentant Československé republiky a člen mistrovského týmu „votroků" z roku 1960 zemřel v 86 letech po dlouhé nemoci. Bohatou hráčskou kariéru vyšperkoval na mistrovství světa roku 1954 ve Švýcarsku, kde za Československo nastoupil v utkání s Uruguayí. Za reprezentaci odehrál celkem 28 zápasů a vstřelil v nich jednu branku. V československé lize v sezoně 1959/1960 výrazně přispěl k šokujícímu titulu Spartaku Hradec Králové. Poprvé v historii ligy se stalo, že mistr nebyl z Prahy či Bratislavy. Za hradecký Spartak hrál v letech 1958–1966, nastoupil k 122 ligovým zápasům a dal v nich 9 branek. Prošel také kluby Slavoj Pardubice, Křídla vlasti Olomouc, ÚDA Praha a Spartou Praha. Celkem v lize odehrál 207 zápasů a vstřelil 10 branek. V roce 2006 získal Cenu Václava Jíry.

Synot liga po 25. kole

Hvězda kola

Pavel Kadeřábek (Sparta Praha): V sobotu slavil třiadvacáté narozeniny, v neděli návrat do základní sestavy a dominantní vítězství nad Brnem 4:0, které podepsal třemi asistencemi.

Zklamání kola

Marek Plašil (Hradec Králové): V posledních dvou utkáních se nachomýtl ke třem penaltám. V Českých Budějovicích fauloval v závěru Nováka a Volešák vyrovnal na 2:2.

Výrok kola

„Skončilo to pro oba nejméně přijatelným výsledkem, který nic neřeší. I když… Podle mě je v dolní polovině tabulky konec."

František Cipro, trenér Českých Budějovic, po remíze 2:2 s Hradcem Králové.

Zajímavosti kola

• 1. BOD: Premiérový jarní bod za remízu 2:2 s Hradcem Králové získaly České Budějovice, radost z něj ale neměly žádnou.

• 17 BRANEK: Druhým ligovým hattrickem v dresu Sparty se proti Brnu blýskl David Lafata. Se 17 zásahy vede tabulku střelců.

• 1789 DIVÁKŮ: Tristní kulisu měla záchranářská bitva Českých Budějovic s „votroky".

I. fotbalová liga - sestava 25. kola podle Deníku

Hruška (2, Mladá Boleslav) - Kadeřábek (5, Sparta Praha), Novák (8, Jablonec), Costa (Sparta Praha) - Zeman (2, Příbram), Delarge (2, Liberec), Pospíšil (5, Jablonec), Moulis (Příbram) - Luckassen (Liberec), Lafata (6, Sparta Praha), Mikuš (2, Bohemians)

Statistiky

Výsledky – 25. kolo: Sparta Praha – Brno 4:0, Plzeň – Mladá Boleslav 1:2, Jablonec – Slavia Praha 2:1, České Budějovice – Hradec Králové 2:2, Jihlava – Ostrava 2:0, Příbram – Dukla Praha 3:0, Bohemians – Teplice 1:0, Slovácko – Liberec 2:3.

Příští program – 26. kolo, pátek 1. května, 18.00: Brno – Jihlava (Slovak Sport). Sobota 2. května, 15.00: Liberec – Bohemians, Ostrava – Příbram, Dukla – Hradec Králové, 17.30: Plzeň – Slovácko (ČT sport). Neděle 3. května, 17.00: Slavia – Č. Budějovice, Teplice – Jablonec, 19.30: Ml. Boleslav – Sparta (ČT sport).

Střelci: 17 branek – Lafata (Sparta), 15 – Milan Škoda (Slavia), 13 – Došek (Slovácko), 10 – F. Novák (Jablonec), Dočkal (Sparta).

FC Hradec: 9 – Dvořák, 4 – A. Čermák, 3 – Halilovič, Vaněček, 1 – Malinský, Plašil, Štípek.

Brankáři (počet vychytaných nul): 12 – V. Hrubý (Jablonec), 11 – Kozáčik (Plzeň), 9 – Pavlenka (Ostrava), Grigar (Teplice).

FC Hradec: 7 – Koubek.

Tabulka:

1. Plzeň 25 19 3 3 55:19 60

2. Sparta 25 18 3 4 45:12 57

3. Jablonec 25 16 5 4 47:18 53

4. Mladá Boleslav 25 12 4 9 35:28 40

5. Příbram 25 10 5 10 32:36 35

6. Dukla 25 9 7 9 27:35 34

7. Teplice 25 8 9 8 36:27 33

8. Jihlava 25 9 6 10 27:29 33

9. Slovácko 25 9 5 11 36:34 32

10. Bohemians 1905 25 8 5 12 28:36 29

11. Brno 25 8 5 12 26:35 29

12. Ostrava 25 7 7 11 18:32 28

13. Liberec 25 5 11 9 31:35 26

14. Slavia 25 6 7 12 33:40 25

15. Hradec Králové 25 4 7 14 22:47 19

16. Č. Budějovice 25 4 7 14 23:58 19