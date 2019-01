Fotbalisté Hradce Králové v Gambrinus lize nedali branku dvanáctkrát z jednadvaceti zápasů, jejich gólový půst trvá momentálně 307 minut. Ke všemu jim chybí střední záložníci Filip Klapka a Roman Fischer. Je absence kreativních borců příčinou mizerné koncovky?

I. fotbalová Gambrinus liga: FC Hradec Králové - FK Dukla Praha. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

I. fotbalová Gambrinus liga – ohlédnutí za 21. kolem:

Vratislav Lokvenc (bývalý reprezentant): Co se týká ofenzivy, tak Klapka a Fischer jsou pro Hradec určitě důležití, nicméně si myslím, že celkově je to o kvalitě. Dalším důvodem je fakt, že hráči se více soustřeďují na obranu než na útok, kde spoléhají jenom na Dvořáka. Viděl jsem nedělní zápas na Bohemce a ten to potvrdil. Hradečtí si jeli vyloženě pro bod a gól si ani vstřelit nezasloužili. Byl to hrozný fotbal, hráli jen po šestnáctku, branku soupeře prakticky neohrozili. Střelecká potence Hradce je hrozivá, přesto dokázal porazit Spartu. Doma přece jen hraje trochu odvážněji a nějaký ten gól dá.

Bohuslav Pilný (bývalý hráč Hradce Králové a Liberce): Jistě, chybí citelně, ale to se ve fotbale stává, že máte zraněné klíčové hráče. Přijde mi, že se Hradec málo dostává do šancí. Podle mě je to dáno stylem hry. Sice na papíře to vypadá jako 3-4-3, ale spíš je to hra na jednoho útočníka. Moc hráčů se na můj vkus zapojuje do defenzivy a pak nemají síly na kvalitní útočnou činnost. Když máte problém ve středu pole, tak logicky musíte hrát po stranách a z nich létá do vápna hrozně málo centrů. Kvalita hráčů se projevuje v šancích, ve finální fázi. Je až zázrak, že Hradec dvanáctkrát nedal gól a má tolik bodů. To je přímo neskutečné. Nechci, aby to vyznělo tak, že kritizuji trenéra Kotala, jen prezentuji vlastní názor na věc.

Radek Špryňar (sportovní redaktor Deníku): Je i není. Není náhoda, že „votroci“ dvanáctkrát nedali gól, jelikož minulou sezonu to bylo stejné. A když ještě vypadne ze středu pole konstruktivní Klapka s Fischerem, je zle. Zatím se nenašel nikdo, kdo by je dokázal alespoň z padesáti procent nahradit. Kvalita se ukáže v řešení kritických situací. Správného výběru ze sady nabízejících se variant. V individuální schopnosti prosadit se v souboji jeden na jednoho, v samotné realizaci šancí, v dokonalosti finální fáze. V těchto činnostech se odlišují průměrní fotbalisté od nadprůměrných. A Hradec jich má bohužel momentálně méně než více. Hráči postrádají odvahu, nemají sebevědomí udělat něco neobvyklého, nečekaného, spoléhají na náhodu. To mi docela vadí. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale ani nedá gól. Přesto si nemyslím, že je všechno špatně. Jen to chce víc víry. Víry ve své schopnosti. Víra přece hory přenáší, ne?