Hradec Králové - Deník přináší čtenářům ohlédnutí za šestým kolem fotbalové I. Gambrinus ligy.

Trenér František Cipro po zápase se Spartou příliš důvodů ke spokojenosti neměl. | Foto: Deník/ Václav Pancer

V pondělí byl odvolán z pozice hlavního trenéra Českých Budějovic František Cipro. Za šest kol je to již třetí kouč, který předčasně skončil. Není to příliš?

Július Bielik (bývalý fotbalový reprezentant): „Pokud někdo prohraje pětkrát v řadě, musí s odvoláním počítat. V české lize to tak bývá, je to naše specialita. Venku praktiky odvolávat trenéra nejsou tak velké, vedení se spíše snaží zachovat klidnou hlavu a dát trenérovi prostor. Na druhou stranu je všechno odvislé od výsledků. V Příbrami mě odchod Vavrušky překvapil. Je to mladý šikovný trenér, ví, co chce. V dalších dvou případech (Slovácko, Č. Budějovice) stojím na straně vedení."

Bohuslav Pilný (bývalý hráč Hradce a Liberce): „V Čechách na to už musíme být zvyklí. Trenéři se tu mění často. Šéfové klubů by se spíše měli zamyslet nad kvalitou svých kádrů. V Českých Budějovicích se to pomalu už stává pravidlem. Přijde tam někdo, kdo pomůže k záchraně, a po nepovedeném začátku je odvolaný. Trenéři to u nás mají holt těžké. takováto řešení správná nejsou."

Pavel Král (sportovní redaktor Deníku): „U Budějovic je to svým způsobem obehraná písnička. Dalo se to čekat. V sezoně 2007/08 musel František Cipro po čtyřech kolech uvolnit trenérské křeslo Františku Strakovi. Pouhé čtyři zápasy v něm vydržel v sezoně 2008/09 Jan Kmoch, o rok později byl po deseti utkáních odvolán Pavel Tobiáš a vyprávět by mohl také Jiří Kotrba. Ten odkoučoval v sezoně 2011/12 pouhých pět duelů. Fanoušci si už zvykli. Klub letos vyhlásil boj o horní polovinu tabulky. Za výsledky je odpovědný trenér, otázkou však zůstává, jestli vedení při stanovení cílů a kvalitě kádru poněkud nepřestřelilo."