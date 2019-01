Hradec Králové - Měl by kouč Václav Kotal i po 3,5 letech pokračovat v Hradci Králové, nebo přijmout nabídku ambicióznějšího klubu?

Václav Kotal, trenér FC HK. | Foto: DENÍK/David Taneček

I. fotbalová Gambrinus liga – ohlédnutí za 27. kolem:

Vratislav Lokvenc (bývalý reprezentant): Pokud nějakou nabídku má, musí se v první řadě rozhodnout on sám. V Hradci je delší čas, klubu kus práce odevzdal, takže opravdu vyloženě záleží pouze na něm. Vím, že se spekuluje o Jablonci. V tomhle případě by to asi zkusit měl. Pro Hradec by to samozřejmě byla ztráta, ale klubové vedení s tímto krokem musí počítat a být připraveno na variantu případného odchodu.

Bohuslav Pilný (bývalý hráč Hradce Králové a Liberce): Jestliže mu na stole leží nabídka od ambicióznějšího klubu, určitě ji bude zvažovat. Pro Hradec by však byla škoda, kdyby skončil. Od doby, kdy přišel, se mužstvo výkonnostně výrazně zvedlo. Do sestavy se navíc nebál zabudovávat mladé hráče a se záchranou nebyly problémy. Je otázka, jak to cítí on sám. Musí si vyhodnotit všechna pro i proti.

Radek Špryňar (sportovní redaktor Deníku): Ať vezme nabídku z Jablonce a bez výčitek „votroky" opustí. Takový je můj pohled. Václav Kotal si zaslouží kvalitnější štaci. A to při vší úctě k Hradci Králové. Z logiky věci by se tak měl rozhodnout. Pokud by zůstal na zchátralém stadionu „pod lízátky", může jen ztratit. Riskoval by vyhazov, k němuž byl loni na podzim už tak dost blízko. Jeho neposkvrněná vizitka odborníka by mohla vážně utrpět. Nyní nastal ideální čas k odchodu. Fanoušci v Hradci to pochopí, v jejich očích zůstane symbolem úspěchu. Za pár měsíců by tomu tak být nemuselo.

Mladoboleslavský Radek Šírl a kapitán Teplic Petr Lukáš dostali v 27. kole první fotbalové ligy osmou žlutou kartu. Přijdou tak o příští dva zápasy a do hry se mohou zapojit až v posledním kole. Příští zápas za čtvrtou žlutou kartu vynechají Jakub Řezníček (Č. Budějovice), Michal Breznaník (Liberec), Jan Greguš (Ostrava), Marek Jarolím (Jablonec), Jan Šisler (Hradec Králové), Zdeněk Koukal (Příbram) a Libor Sionko (Sparta). Za červenou kartu čeká trest také královéhradeckého Tomáše Holeše. V 27. kole rozdali sudí 36 žlutých karet, dohromady v sezoně jich dosud bylo 884. Počet červených karet v ročníku stoupl na 36.