Hradec Králové, Liberec - Gambrinus liga: Fotbalisté Hradce Králové vyšli na hřišti libereckého Slovanu střelecky i bodově naprázdno, jediný gól zápasu zaznamenal ve druhém poločase domácí Rybalka. Jelikož Teplice zdolaly České Budějovice, přepustily předposlední místo v tabulce právě "votrokům".

Fotbalová I. Gambrinus liga: FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Fotbalisté Liberce potvrdili, že se se jim na jaře daří, a v souboji s Hradcem Králové vyhráli pátý ze sedmi posledních zápasů. Tři body jim zajistil po změně stran Ukrajinec Serhij Rybalka. I hosté měli šance, ale liberecký brankář Kováč udržel už potřetí za sebou čisté konto.

Domácí chtěli udávat tón zápasů, ale Východočeši, kteří v Liberci vyhráli naposledy před devatenácti lety, se snažili o rychlé protiútoky. Měli také první střelu na branku. V 15 minutě měl domácí brankář Kovář hodně práce s Kuličovou hlavičkou. Liberec tato šance vyprovokovala k vyšší aktivitě, ale jeho centry obrana s gólmanem bez problémů odvraceli. Ve 22. minutě po Rybalkově rohovém kopu střílel z voleje Štajner, ale mířil příliš vysoko.

Liberec byl aktivnější, ale chyběla mu přesnost v zakončení. Nejprve mířil mimo Frýdek, vzápětí minul ve velmi dobré pozici hlavičkující Šural. Ve 30. minutě se z gólu mohli radovat hosté, když centr Plašila do šestnáctky propadl ke Štěpánovi, ale ten z bezprostřední blízkosti míč dobře netrefil. Hradečtí byli i nadále odvážní a ve 36. minutě Kulič mířil jen těsně vedle.

Ve druhém poločase byli domácí aktivnější. Ve 46. minutě hostující Strnad při odkopu špatně trefil míč a brankář Koubek musel situaci řešit. V 51. minutě se již liberecké ochozy radovaly, když Kušnírův centr z pravé strany na zadní tyč poslal hlavou nikým nekrytý Rybalka do sítě.

Hosté nesložili zbraně a sahali po vyrovnání. V 58. minutě Štěpán nedosáhl na Harbův nebezpečný centr do šestnáctky Harba. O čtyři minuty později měl velkou šanci Harba po spolupráci s Kuličem, ale brankář Kovář skvěle zasáhl. Na druhé straně poslal Kováč centr z poloviny hřiště, na něj si do vápna naběhl Štajner a ve skluzu míč poslal těsně vedle tyče. Sympaticky bojující hosté se v 73. minutě dostali do další šance, ale ani Hadaščok Kováře neprostřelil.

Liberec – Hradec Králové 1:0

Fakta - branka: 51. Rybalka. Rozhodčí: Kalenda – Pospíšil, Hájek. ŽK: 1:2 (Kušnír – Uškovič, Hadaščok). Diváci: 5116. Poločas: 0:0.

FC Slovan Liberec: Kovář – Kušnír, Kováč, Kelič, Frýdek – Šural, Coufal (65. Rabušic), Rybalka, Janů – Delarge (77. Ndiaye), Štajner (87. Kaširik). Trenér: Šilhavý.

FC Hradec Králové: Koubek – Plašil, Hochmeister, Hájek, Poděbradský – Strnad (61. Uškovič), Šisler, Harba, Štěpán – Hadaščok (79. Schwarz), Kulič (75. Voltr). Trenér: Plíšek.