Jakub Jarkovský, asistent trenéra FK Chlumec nad Cidlinou: „Nezachytili jsme úvod utkání a domácí šli do vedení. Poté jsme přidali a až do konce zápasu jsme byli lepším týmem, vytvořili si spoustu šancí, z kterých jsme ale proměnili jen dvě. Remízou jsme tak potvrdili naše dobré výkony v posledním měsíci. Konečné páté místo je solidní počin, na který budeme chtít navázat v příští sezoně. Teď si odpočineme a začátkem července už se začneme připravovat na nový soutěžní ročník.“

Hradec Králové B – Velvary 0:3 (0:3)

Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Velvary u nás potvrdily, že jsou nejfotbalovějším týmem soutěže, vyhrály zaslouženě. I my jsme však měli hodně zajímavých věcí. Nejvíce nás mrzí dva slepené inkasované góly, kdy přišly balony za obranu. To jsme měli vyřešit. Na druhou stranu jsme šance měli také, ale nevyřešili jsme je. Rozhodla kvalita v produktivitě na straně hostujícího celku. Soupeř byl jednoznačně lepší než my.“

Divize, skupina C

Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov 0:3 (0:1)

Martin Hruška, hrající asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Tento zápas jsme výsledkově nezvládli. Soupeř byl efektivnější v koncovce, góly navíc střílel po našich chybách. Klukům musím poděkovat za to, že se postavili realitě čelem a neutekli zbaběle z boje o záchranu. Kvalitou, ve které jsme odehráli tento zápas, nemáme aktuálně v divizi co dělat. Jednou to přijít muselo.“

Jan Kraus, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „V první půli jsme využili jednu příležitost, která se nám naskytla po brejkové situaci, a poločas jsme dohráli s jednogólovým vedením. Po změně stran domácím odešly síly a my jsme zaslouženě vyhráli.“

Benátky nad Jizerou – Trutnov 2:4 (0:2)

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V posledním utkání soutěžního ročníku jsme na rozdíl od soupeře stále hráli o vylepšení konečného umístění v tabulce. Kluci zaslouží absolutorium za to, jak tento náročný zápas zvládli. Unikátem je hattrick Míši Trávníčka, zároveň jej bereme jako takovou třešničku na dortu za celou naši povedenou sezonu.“

Náchod – Chrudim B 0:1 (0:0)

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Chtěli jsme se v posledním divizním utkáním rozloučit výhrou, ale opět jsme předvedli podobný výkon, jako v řadě předchozích zápasech, kdy jsme prohráli po vlastním gólu o jedinou branku. To vše se může stát, ale naším největším problémem je útočná fáze a následné kvalitní zakončení. Jsme rádi, že je konec soutěže, protože celý rok lze charakterizovat jako velké trápení s řadou zranění a nemocí. Snad se v příští sezoně budou tyto věci Náchodu vyhýbat.“