Start do přípravy fotbalistům Hradce Králové vyšel. Votroci porazili 3:1 Bohemians Praha 1905, tedy soupeře, s nímž v sobotu 24. července zahájí nový soutěžní ročník FORTUNA:LIGY. Zároveň to byl jediný střet s prvoligovým protivníkem v letním přípravném období. V utkání se střelecky po pěkných akcích prosadili Daniel Vašulín, Adam Vlkanova a Štěpán Harazim. Na straně klokanů skóroval Jakub Fulnek.

„K utkání jsme nastoupili po náročném týdnu a byl jsem až příjemně překvapen, jak zápas kluci odpracovali,“ chválil mužstvo kouč Miroslav Koubek, pro něhož to byla zápasová premiéra na lavičce Východočechů.

Hradec Králové - Bohemians 1905 3:1 (3:1). Branky: 10. Vašulín, 22. Vlkanova, 39. Harazim – 13. Fulnek. Rozhodčí: Lerch – Slavíček, Vodrážka. ŽK: Urma, Čech. Diváci: 290.

FC Hradec Králové – I. poločas: Vízek – Mejdr, Klíma, Král, Harazim – Kodeš, Rada – Záviška, Dvořák, Vlkanova – Vašulín. II. poločas: Fendrich – Čech, Donát, Leibl, Urma – Soukeník, Kateřiňák – Kejř, Samko, Novotný – Prekop.

Bohemians 1905 – I. poločas: Le Giang – Nový, Kadlec, Bederka, Vondra – Novák, Ljovin – Hronek, Chramosta, Fulnek – Puškáč. II. poločas: Bačkovský – Lehovec, Köstl, Krch, Bartek – Nový (59. Hůlka), Musil, Vacek, Koubek – Osmančík, Necid.

Hradecký trenér vyslal na trávník dvě jedenáctky, včetně posil Harazima (Opava), jenž se dokonce střelecky prosadil, stopera Jakuba Klímy (Mladá Boleslav) a brankáře Viléma Fendricha, který je v klubu na testech z Opavy.

„Zápas měl tempo i nasazení. Bohemka byla silnější na míči, my byli zase efektivnější,“ pokračoval v hodnocení Koubek, který byl s výkony i nových hráčů spokojen.

Vypíchl hlavně Harazima, který nastoupil na levém kraji obrany, většinou přitom nastupuje na druhé straně. „Nastoupil vlevo, protože jsme protočili dvě jedenáctky, tak jsme potřebovali druhého levého beka. Na tomto postu zahrál velmi dobře," řekl Koubek.

V utkání se všechno podstatné stalo už v prvním poločase. Jako první se již v 10. minutě prosadil Daniel Vašulín, který překvapivou střelou o tyč zaskočil gólmana Patrika Le Gianga. Po třech minutách srovnal hlavou Jakub Fulnek, ale ještě do přestávky Votroci dvakrát udeřili. Nejprve Vlkanova po skvostné přihrávce Pavla Dvořáka prostrčil míč mezi nohama vybíhajícího Le Gianga a pak se parádně do horního rohu trefil Harazim.

„I Bohemka měla v zápase šance. Klidně to mohlo skončit 5:4, nebo 5:5," poukázal hradecký kouč.

V tomto týdnu hradečtí fotbalisté absolvují soustředění v Písku, které zakončí v sobotu utkáním s domácím třetiligovým týmem. „Hráče čeká ještě zátěž, kterou proložíme taktickými tréninky,“ předeslal Miroslav Koubek.