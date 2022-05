Kde jste se dozvěděla o možnosti odjet a připravovat se v České republice?

Na sociálních sítích jsem objevila oznámení od Rotary Clubu Pardubice, kam se mohou přihlásit kluby z Ukrajiny. Nabídku jsem ráda za celý dívčí tým přijala.

Jak jste reagovala, lépe řečeno, jak dlouho o nabídce přemýšlela a jak začala rychle jednat?

Nepřemýšlela jsem dlouho. Rozhodnutí jsem učinila rychle. Do dvou dnů. Dostaly jsme možnost okamžitě odjet, tak jsme ji musely využít.

Co všechno bylo potřeba zařídit?

Především bylo velmi důležité se do toho pustit ihned. Všechny obvolat, pak u nich zazvonit doma. Uvědomit rodiče, uvědomit dívky. Některé holky se bály, protože jsou mladé a ještě neumí přijímat rychlá rozhodnutí. Musela jsem jim důrazně vysvětlit, že Ukrajina pro ně není bezpečnou zemí. S tím, že máme možnost prodloužit si naši práci a nesedět ve strachu na Ukrajině.

Jak staré máte dívky v týmu?

Od patnácti do dvaadvaceti let. Za ty neplnoleté přijímali rozhodnutí rodiče. I přes válku totiž musejí děvčata navštěvovat školu. Tedy prostřednictvím on-line výuky. I když to není nic nového, protože v době covidu takto studovala po dva roky.

Byly všechny hráčky pro, nebo jste musela někoho přemlouvat? Odjely jste všechny?

Jelikož nejsou všechny hráčky plnoleté, musely jsme jejich uvolnění řešit s rodiči. Většina z nich měla zájem na tom, aby jejich dítě odjelo do bezpečné země. Do toho ne všechny byly v Kyjevě. Některé holky odjely nezávisle na nás a my je vyzvedávaly v Polsku. Některé si zase nestihly vyřídit všechny dokumenty. Když to shrnu, vzala jsem s sebou každého, kdo mohl.

Nakonec odcestovalo osmnáct hráček. Stačily odjet, ještě před ostřelováním Kyjeva?

Kyjev byl ostřelován už v první vlně. Prakticky od prvního dne války. Stejně jako Žitomyr, Hostomyl, Buča. To jsou všechno předměstí Kyjeva. V naší metropoli nepadaly rakety, ale úlomky budov. Každou chvíli někde vznikl požár.

Byla jste nucená se před ostřelováním města schovat?

Řídila jsem se principem Izraele. Chodila jsem koridorem. Kolem musely být dvě stěny, aby nemohlo nic letět z okna. Nejdříve jsem se schovávala ve sklepě a když útoky zesílily, tak i v metru.

Můžete podrobněji popsat situaci, jak se žilo v kyjevském metru?

Kromě dospělých, převážně starších lidí a dětí tam s námi pobývala i zvířata. Vzala jsem si s sebou židličku a matraci. Nejprve lidé seděli jen tak na nástupišti a metro vůbec nejezdilo. Potom zprovoznili jednu linku a na té druhé spali lidi na kolejích. Metro přizpůsobili lidským potřebám, abychom tam mohli spát, jíst. Dobrovolníci nám nosili jídlo, vodu.

Na kolik týdnů jste si do České republiky zabalily, respektive co jste si všechno braly z domova?

Vzaly jsme si s sebou ty nejdůležitější věci. A zavazadla jen taková, co se vejdou do ruky. Jídlo žádné. Ale už jsme věděly, že dobrovolníci nám na hranici poskytnou, co bude potřeba.

Ženský fotbalový tým ATEKS Kyjev, který po ruské invazi na Ukrajinu odjel do České republiky, trénuje nyní v Mikulovicích a bydlí v nedalekém penzionu Blatenský dvůr na Pardubicku.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Jaká byla cesta? Projížděli jste válečnou zónou? Nebyly ucpané silnice pod náporem lidí prchajících z Ukrajiny?

Z Kyjeva do Lvova jsme cestovaly vlakem. Byl celý zatemněný. Přijely jsme s dvouhodinovým zpožděním. Jak padaly rakety, tak neustále zastavoval. Z polských hranic jsme jely autobusem do Bohumína a následně do Pardubic.

V mediích probleskly záběry přeplněných ukrajinských vlaků, které mířily s uprchlíky na hranice. Váš tým cestoval nějakým speciálním?

V té první uprchlické vlně opravdu odjížděly narvané vlaky. Lidé se mačkali na chodbách, v uličkách, stáli přilepení na dveřích. Každý vlak vezl tři, čtyři vagony, které jste si mohl zaplatit. Pouze evakuační vagony byly zadarmo.

Kde jste našli ubytování a tréninkové podmínky?

Obrovské díky patří Rotary Clubu v čele s Michalem Slámou, který náš přesun zorganizoval. Víte, připadaly jsme si jako, když přijedeme domů. Takové vřelé přivítání nečekala ani jedna z nás.

Co vůbec říkáte solidaritě českých občanů s obyvateli Ukrajiny?

Jsem nadšená z toho, jak nás a teď myslím Ukrajince, v České republice přijali. Tohle jsem vážně nečekala. Dříve všichni znali jen Rusko a Ukrajinu moc lidí nevnímalo. Teď jsme všichni překvapení, jak se všechny země sjednotily a začaly nám pomáhat. Cítíme se, že bychom mohli být součástí Evropy. My už se nikdy nevzdáme, protože tato válka nás stála hektolitry krve. My v tuto chvíli nebráníme jen svoji vlast ale celou Evropu.

Sovětský svaz i jeho pokračovatel Rusko se nechvalně proslavil agresorskou politikou. Ať už se dotklo Polska ve druhé světové válce nebo Československa v roce 1968. Solidarita těchto dvou zemí možná proto převyšuje ostatní?

Vnímám to podobně. Co dokáže Rusko my už víme dávno. Doufám, že všichni politici konečně poznali pravou tvář Ruska. Procitnou a nebudou jeho útočným výpadům jen přihlížet. Protože si příště, aniž bych chtěla být nějakým zlým prorokem, může vybrat Polsko, Českou republiku nebo také Německo. Doufám, že pochopili jedno: Tohle se už musí zastavit, tohle musí skončit. A my za to teď bojujeme.

Ptám se vás jako obyčejného ukrajinského člověka. Proč vás Rusko napadlo?

Nebyla to otázka jednoho, týdne, měsíce, roku. Začalo to někdy před tři sta lety. No a za vlády Putina se choutky na Ukrajinu jen zintenzivnily. Z počátku chtěl v Rusku demokracii, chtěl s ním do Evropy. Nepodařilo se mu to, a tak se stal carem. Všichni kolem něj mlčeli a jen pro něj pracovali. V hlavě mu to přecvaklo a usmyslel si, že bude jediným vládcem na celém světě a že klidně bude bojovat s každým. Hitler byl proti němu takhle malý.

Mluví se o tom, že by rád obnovil SSSR. Jak to vnímáte ve vaší domovině?

Stejně. Ale bez Ukrajiny mu plány nevyšly. Jednoduše proto, že se Ukrajina rozhodla jít do Evropy. My nechceme žádný Sovětský svaz. My chceme normálně žít. Pracovat, vzdělávat se. Když pracuješ, něco za to dostaneš. A ne, přišel, zabil, zabral.

Pomáháte nějakým způsobem lidem, co zůstali na Ukrajině?

Každá z nás pomáhá, jak může. Posíláme domu peníze. Banky na Ukrajině normálně fungují. Není jediného klienta, který by hned běžel do banky a vybíral peníze. Všichni se snaží byt solidární. Lidi, co tam zůstali, nemusejí mít strach o peníze. My ale teď máme strach o ně a tak jim pomáháme na dálku.

Alla Hresová se přes noc stala matkou osmnácti svých svěřenkyň.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Asi vám nestačí jen trénovat. Vaše svěřenkyně by potřebovaly zápasovou konfrontaci. Jaké máte plány přípravy?

Chtěli bychom sehrát nějaké zápasy. Co se týče ženského fotbalu, tak blízko jsou Pardubice. Problém je v tom, že v České republice se stále hrají mistrovské soutěže. Potřebujeme hlavně herní praxi, výsledek v tuto chvíli pro nás není na prvním místě. Můžeme hrát i s chlapci. Ale spíše mladšími, s těmi staršími týmy už by to nebylo tak zajímavé. Rády bychom uspořádaly nějaký benefiční zápas na podporu Ukrajiny.

Jaký mají hráčky statut? Uprchlíka, nebo potřebují pracovní povolení, víza či další dokumenty?

Máme roční vízum, takže se můžeme pohybovat po České republice. A za vlády Poroščenka jsme také dostaly biometrické pasy, můžeme tedy i kamkoliv do Evropy.

Co říkáte na kariéru vašeho prezidenta Volodymyra Zelenskeho? Z komika se stal zdatným armádním generálem a hrdinou Ukrajiny?

Stalo se to tak, že náš národ už nechtěl u moci staré elity. Oligarchy, kteří si hrabou jen pro sebe. Lidé se inspirovali seriálem Sluha národa. Ten šel u nás tři roky. Jeho hlavní hrdina, prostý učitel historie, které ho hrál Zelenskyj, se stal prezidentem. A když se stal hlavou státu, tak prohlásil: Teď bude všechno jinak. Jak řekne národ, tak se i stane… Lidé si tato slova vzali za své a uvěřili tomu, že je to možné.

No a když se Zelenskyj rozhodl kandidovat na prezidenta, tak ho zvolili.

Přesně tak. První tři roky stavěl jen silnice. Opoziční politici se ho ptali, jestli to jsou silnice pro tanky. Protože Rusko se už od roku 2014 připravovalo na válku. Zlepšovalo stroje a Ukrajinci se ptali, proč se oni nemohou vyzbrojovat. Měli spoustu vojenských projektů rozpracovaných ale žádné dokončené. Vojenská struktura nefungovala, na tyto účely ani Ukrajina nerozdělovala z rozpočtu peníze. Našli se však ti, kteří byli o válce přesvědčeni a 22. února odvezli na neznámé místo hlavní rakety z Kabeluče, kterou jako první začalo Rusko bombardovat. Ten zbytek agresoři sebrali a začali je na nás používat. Mimochodem ruský křižník Moskva zasáhla právě naše raketa z Kabeluče.

Dá se z vašich slov vyčíst, že Ukrajinci tušili válku?

Zelenskyj nás každý den přesvědčoval, že válka nebude. Prý se jedná o výplod Západu a USA.

A obyčejní lidé?

Zvykli jsme si, že válka na Ukrajině trvá už osm let. Tušili jsme, že si Rusko přijde pro Donbas, Luhansk, ale v životě by nás nenapadlo, že zaútočí na Kyjev!