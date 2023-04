Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Vzhledem k průběhu hry bod bereme. První půli jsme odehráli velmi kvalitně, jen tomu chyběla třešinka v podobě nějakého vstřeleného gólu. Po přestávce už bylo na klucích vidět, že jejich zdravotní stav ještě není úplně nejlepší, ale na hřišti nechali všechno a proto máme bod.“

Chlumec n. C. – Ústí n. L. 2:2

Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Viděli jsme zajímavé utkání s řadou šancí na obou stranách. V úvodu jsme zbytečně inkasovali, což nás trochu zaskočilo, ale zhruba od 20. minuty jsme začali mít více ze hry a zaslouženě Bastinem srovnali. Další velkou šanci nedal Kneifel. Po přestávce byla hra vyrovnaná, šli jsme do vedení, když Labík pěkně připravil gól pro Kneifela. Bohužel hosté dokázali vyrovnat po další naši nedůslednosti. Z celkového kontextu je remíza asi spravedlivá.“

DIVIZE, skupina C

Náchod – Nový Bydžov 1:4

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Jsem zklamaný z individuálních výkonů některých hráčů, takto se o záchranu nehraje. Do tohoto utkání jsme těžko dávali branky, ale alespoň jsme jich nikdy tolik neinkasovali. Tento výkon nemohl stačit na divizní úroveň, spíše to vypadalo, že předvádíme dorostenecký fotbal. Zřejmě je to i složením mužstva, máme moc hráčů zraněných, chybí zkušení lídři, řada hráčů si na hřišti dělá co chce. Zřejmě je to tím, že je v sestavě moc hráčů, kterým chybí zkušenosti s touto soutěží.“

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Začátek se nesl v jiném duchu, než jsme chtěli. Přiznávám, že jsme měli štěstí, kdy Náchod trefil tyčku a jednou výborně zakročil náš gólman. Přežili jsme to a domnívám se, že poté, co jsme vstřelili první branku, byl zápas převalený na naší straně. Po dvou slepených gólech jsme vedli 2:0 a ještě jednu branku jsme po brejku měli přidat, ale nestalo se. Šli jsme tedy s obavami do druhé půle. Naštěstí nám záhy vyšel brejk a bylo rozhodnuto. Směrem dopředu to byl náš asi nejlepší jarní výkon. Dozadu máme rezervy, ale je důležité, že jsme zápas dokázali zvládnout.“

Vysoké Mýto – Trutnov 2:2

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Osmdesát pět minut jsme hráli dobrý fotbal, ale k tomu závěru ani nevím, co říct. Domácí nás tam dvakrát přetlačili při standardkách a z celozápasového snažení máme jen bod. I když si myslím, že jsme si zasloužili tři. Okamžitě po zápase jsem byl naštvaný, ale už při cestě autobusem zpátky, kdy jsem si zápas přehrával, jsem říkal, že klukům není co vyčítat. Soupeř nás nepřehrál nějakými akcemi, byly to jen nakopnuté balóny. Naše hra byla dobrá, domácí si nic nevypracovali. Jejich jediná taktika byla nakopávat balóny. My jsme chtěli hrát fotbal, čehož si vážím, ale ve výsledku to na tři body nestačilo.“

Velké Hamry – Dvůr Králové 0:0

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Na hodně těžké a horké půdě ve Velkých Hamrech jsme podali velice dobrý bojovný a týmový výkon. Soupeře jsme pustili k minimu zakončení. Mohli jsme i vyhrát, praporek pomezního nám v tom bohužel vždy zabránil. Vím, že bod v naší situaci není mnoho, ale z tohoto hřiště se nevozí body snadno. Teď se musíme plně soustředit na domácí zápas s Náchodem a udělat maximum pro úspěch.“