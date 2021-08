Dva týmy v České fotbalové lize a tři celky v divizi C budou zastupovat Královéhradecký kraj v republikových soutěžích. Ve třetí lize to budou ambiciózní Chlumec nad Cidlinou a rezerva prvoligového Hradce Králové, o patro níž budou bojovat Náchod spolu s tradiční divizní dvojicí z Podkrkonoší – Dvorem Králové a Trutnovem.

V létě se do kraje vrátily dvě trenérské osobnosti. Někdejší kouč Hradce Králové, Jablonce, Brna či Sparty Václav Kotal usedl na lavičku Náchoda. A jeho letitý asistent Michal Šmarda se ujal Chlumce nad Cidlinou, kde dosavadní kouč Jan Kraus přesedlal do role sportovního ředitele.

„Mužstvo je pracovité. Jsou tady hráči, kteří chtějí být úspěšní, jsou fotbaloví. Tým má svoji kvalitu,“ uvedl Michal Šmarda k Chlumci, s nímž se bude snažit uhájit přední příčky tabulky, který tým v minulé sezoně okupoval. A také uspět v poháru.

Rovněž v divizním Náchodě věří, že zkušený stratég Kotal mužstvo udrží v tabulce nahoře. Před koronavirovou stopkou byl tým druhý. „Je jedno, zda jde o Náchod nebo Spartu. Já co dělám, tak vždycky dělám naplno. A v tomhle duchu chci pokračovat i v Náchodě, pochopitelně v rámci toho, co budou hráči schopni akceptovat z pohledu své výkonnosti,“ uvedl Václav Kotal.

Tradiční úděl bude mít ve třetí lize hradecká juniorka – připravit hráče pro A-tým. „Cíl je jednoznačný: tvrdě trénovat, co nejdříve zapojit do tréninkového procesu zraněné hráče, zapracovat na aklimatizaci přicházejících dorostenců na Českou fotbalovou ligu,“ řekl trenér Karel Krejčík.

Po příčkách v horní polovině divizní tabulky pošilhává Trutnov. Naopak jeho podkrkonošský rival ze Dvora Králové je po letním zemětřesení v kádru sám v očekávání, jak se týmu bude dařit.

Cíl Chlumce? Doskočit k nastavené laťce

Laťka na stadionu v Chlumci nad Cidlinou visí zatraceně vysoko. Důvod? Jednoduchý. Než se před rokem zastavil život sportovních amatérů, slunili se svěřenci trenéra Jana Krause na čelních příčkách ČFL. Navíc za sebou měli pohárové souboje s ligovými soupeři. Úspěšný kouč sice u mužstva na vlastní žádost skončil, i pod Michalem Šmardou ale bude chtít být tým úspěšný. „Cílem je navázat na loňskou sezonu a přivést do Chlumce ligového soupeře v MOL Cupu. Chceme i zabudovat do mužstva nové hráče a svými výkony přilákat do hlediště co nejvíce fanoušků.“ Přesně tato slova zní z klubu.

Soupiska – brankáři: Radek Petr (1984), Ondřej Mach (1998), Ladislav Kukal (1993). Obránci: Petr Veselka (1988), Jakub Jarkovský (1985), Jakub Havel (1999), Oliver Žahourek (2000), Jakub Krčál (1993), Jan Mahr (2000). Záložníci: Tomáš Labík (1991), Dominik Koubek (1999), Martin Kopáč (1992), Jan Novotný (2000), Ondřej Vaníček (1989), Jiří Kučera (1993), Jan Havlena (1998), Strahinja Lukič (1999), Denny Samko (2000). Útočníci: Tomáš Bastin (1991), Martin Holec (1997), Jan Labík (1995), Vítek Vejr (1998).

Realizační tým – trenér: Michal Šmarda. Asistent: Tomáš Hrabík. Vedoucí mužstva: Miloslav Jarkovský. Manažer týmu: Jiří Ryba. Předseda klubu: Martin Firbacher. Masér: Manfred Sattler. Sekretář klubu: Jiří Krenčík.

Změny v kádru – odchody: Jakub Brát, Tomáš Hynek, Jan Kadlec (návrat do FC Hradec Králové), Tomáš Sedláček (FK Kopidlno), Vojtěch Kycelt (B mužstvo). Příchody: Daniel Finěk, Jan Mahr, Denny Samko, Ondřej Mach (všichni FC Hradec Králové), Strahinja Lukić (Srbsko, loni TJ Dvůr Králové nad Labem), Jan Havlena (MFK Chrudim), Martin Holec (RMSK Cidlina Nový Bydžov).

Hlavní úkol rezervy Votroků: aklimatizace dorostenců

Klasika. V hradeckém béčku bylo letní přípravné období před sezonou ve znamení příchodu mladých hráčů z dorostenecké kategorie. A s tím souvisí i cíl pro nový soutěžní ročník třetí nejvyšší soutěže. „Zapracovat na aklimatizaci přicházejících dorostenců na ČFL, kde je daleko více agresivity a soubojů, na což nemají návyky,“ nastiňuje jeden z hlavních úkolů KAREL KREJČÍK, hlavní lodivod rezervního mužstva Votroků.

Jak hodnotíte uplynulou přípravu?

Příprava byla omezena jenom na čtyři týdny. V průběhu jara jsme se snažili udělat jakousi předpřípravu, kdy už s námi někteří dorostenci trénovali a hráli přípravná utkání. Ty čtyři týdny jsou samozřejmě velice krátká doba. Zastihlo nás i velké množství zraněných hráčů v tvořícím se mužstvu. Řada z nich nebude připravena na úvodní kola ČFL. Vzhledem k těmto věcem nepovažuji přípravu za ideální.

Jaké máte cíle do nadcházející sezony?

Cíl je jednoznačný: tvrdě trénovat, co nejdříve zapojit do tréninkového procesu zraněné hráče, zapracovat na aklimatizaci přicházejících dorostenců na Českou fotbalovou ligu, kde je daleko více agresivity a soubojů, na což nemají návyky. Doufám, že nám pomohou hráči z kádru A mužstva a budeme se pohybovat v klidných vodách tabulky České fotbalové ligy.

Co očekáváte od ročníku 2021/22?

Nejsem naivní, ale přesto doufám v rozumnější a férovější řízení utkání ze strany rozhodčích. Tím by samozřejmě stoupla úroveň této soutěže. My jsme B mužstvo, takže bychom chtěli některé naše hráče posunout co nejvíce v jejich fotbalových dovednostech a pomoci hráčům, kteří nenastupují pravidelně v A mužstvu, aby se u nás rozehráli k ligovým výkonům a chodili k nám hrát s radostí a chutí.

Kouč rezervy Votroků Karel Krejčík.Zdroj: fchk.cz

Soupiska – brankáři: Roman Dunda (1998), Marek Čábelka (2002). Obránci: Filip Zámečník (2001), David Hátle (2002), Vojtěch Baloun (2002), Marek Kadrmas (2002), Josef Locker (1999), Jakub Kosař (2001), Filip Hruška (1992). Záložníci: Jonáš Jelínek (2002), Josef Jonáš (2002), Tomáš Kozel (2002), Jan Vobejda (1995), Lukáš Hájek (2002), Dominik Bičiště (1999), Filip Březák (2002). Útočníci: Filip Firbacher (2001), Matěj Šípek (2002), Martin Hlaváč (2002).

Realizační tým – trenér: Karel Krejčík. Asistent: Pavel Krmaš. Vedoucí týmu: Slavomír Kalousek. Masér: Jan Ryšavý.

Změny v kádru – odchody: Ondřej Mach, Jan Mahr, Daniel Finěk, Danilo Vukčevič, Lukáš Vyšehrad, Tomáš Vošlajer, Matyáš Zbořil, Štěpán Podsadlo. Příchody: Filip Hruška a hráči z dorostu.

Kdo s kým na startu ČFL

1. KOLO – sobota 31. července, 17.00: Jiskra Ústí nad Orlicí – Bohemians 1905 B, TJ Sokol Živanice – FK Zbuzany 1953, FK Přepeře – FK Teplice B, TJ Slovan Velvary – FC Slovan Liberec B. Neděle 1. srpna, 10.15: FC Hradec Králové B – FK Mladá Boleslav B, FK Chlumec n. C. – FK Jablonec B, FK Pardubice B – SK Sokol Brozany, 17.00: SK Zápy – FK Dukla Praha B.

Naváží Náchodští na start z říše snů?

V minulé sezoně, alespoň tedy než ji ukončil koronavirus, hráli z hlediska krajské reprezentace ve Fortuna Divizi C prim. Fotbalisté Náchoda poskládali velmi kvalitní kádr a netajili se vysokými ambicemi.

Leč covid vše zhatil a druhé místo po osmi kolech přišlo vniveč. Jestli se týmu podaří na loňský fantastický start navázat, to ukáží až následující týdny, každopádně náchodský kádr utrpěl během pauzy výrazné ztráty, které se těžce nahrazují. Největší posilu získal klub na trenérském postu. Za výhrami tým povede Václav Kotal, jenž ještě před necelým rokem dirigoval pražskou Spartu.

Soupiska – brankáři: František Baláž (1987), Jiří Hladík (1997). Obránci: Dominik Kovář (1993), Michael Moravec (1994), Jan Fenz (1996), Jiří Podolník (1989), David Vencl (1999). Záložníci: Daniel Vlk (1985), Patrik Simon (1991), Petr Šustek (1997), Jakub Petřík (1999), Jan Kabeláč (1999), Marek Brich (1995), Matěj Jahoda (1999). Útočníci: Michal Rojšl (1993), Martin Malý (1990), David Volf (1999).

Realizační tým – trenér: Václav Kotal. Asistenti: Libor Vacho a Jaroslav Vejprava. Vedoucí mužstva: Michal Malý. Sportovní manažer: Roman Čáp. Zdravotník: David Vrzal. Sportovní masér – terapeut: Irena Krátká.

Změny v kádru – odchody: Jan Pražák (FK Vysoká nad Labem), Tomáš Kabeláč (FC Slavia Hradec Králové), Lukáš Hlava (SK Červený Kostelec). Příchody: Matěj Jahoda (TJ Dvůr Králové nad Labem), Dominik Kovář (MFK Trutnov).

Kádr Dvora Králové zasáhlo zemětřesení

Všechno jinak. Královédvorský kádr se po dlouhé covidové pauze změnil k nepoznání.

A může za to hlavně zmíněný virus, který se postaral o konec tří Srbů na východě Čech, ke všemu do Dobrušky odešla zkušenost (Karal, Dvořák). Vedení klubu shánělo náhradu a našlo ji jak v regionu, tak v zahraničí. Času na sehrání týmu není mnoho – poradí si Dvoráci?

Soupiska – brankáři: Vladimír Matula (1996), Miroslav Dobřichovský (1995). Obránci: Tomáš Picha (1991), Saša Kasapović, David Sojka (1999), Filip Horák (2000), Martin Kruliš (1974), Jiří Rejl (1989), Petr Tomeš (1983). Záložníci: David Vitebský (1997), Jakub Štěrba (2000), Vojtěch Martinec (2000), Marek Vítek (2000), Martin Hruška (1981), Filip Machač (2004). Útočníci: Rúben Noque (1995), Trpimir Vrljičak (2000), Radek Klazar (1992).

Realizační tým – trenér: Jiří Kuneš. Asistenti: Martin Hruška a Martin Kruliš. Vedoucí mužstva: Miloslav Tykal. Kustod: Vladimír Pavlis.

Změny v kádru – odchody: Vlastimil Karal a Josef Dvořák (oba SK Dobruška), František Fejk (přerušení sportovní činnosti), Strahinja Lukić, Aleksandar Ljubojević a Drago Maksimović (všichni návrat do Srbska), Matěj Jahoda (FK Náchod), Jiří Pečenka (FC Slavia Hradec Králové). Příchody: Rúben Noque (Portugalsko), Saša Kasapović a Trpimir Vrljičak (oba Bosna a Hercegovina), Jakub Štěrba (FC Hradec Králové), Vojtěch Martinec (Slovan Broumov), Marek Vítek (SK Roudnice).

Horní část tabulky metou Trutnova

Hrát, vyhrávat a mít z fotbalu zase po čase radost. Přesně tak zní krédo trutnovských fotbalistů, kteří se těší na další sezonu v divizi.

Jaká je v klubu nálada, to naznačuje hlas z realizačního týmu, který před sezonou doznal jen kosmetických úprav:

„Po dlouhé vynucené pauze jsme se na fotbal už všichni těšili. Po rozvolněních jsme začali postupně trénovat, odehráli pár tréninkových utkání a Pohár AGRO CS. Následovala krátká pauza a zahájení letní přípravy, ve které jsme absolvovali tradiční soustředění v Horním Maršově. Kádr je stabilizovaný, opustili ho dva hráči, místo nichž se zapojili naši odchovanci. Tým jsme ještě doplnili, vznikla zdravá hráčská konkurence. Máme těžký los, ale i tak bychom se chtěli pohybovat v horních patrech tabulky,“ řekl Deníku vedoucí mužstva Petr Brejcha.

Soupiska – brankáři: Jan Šťastný (1979), Petr Kobos (1977), Matěj Hofírek (2001). Obránci: Matěj Mařas (1988), Petr Zieris (1989), Jiří Turner (1996), MIroslav Macek (1999), Tomáš Kraus (2001), Ondřej Metlický (2001). Záložníci: Petr Holubec (1989), Martin Knap (1997), Josef Zezula (1998), Jaroslav Balcar (1999), Vojtěch Valášek (2000), Matěj Jirousek (2001), Pavel Meliš (2001), Marek Rajnoch (2000). Útočníci: Jan Čech (1988), Patrik Brejcha (1998), Marcel Štěpánek (1999), Jakub Slavík (2000).

Realizační tým – trenér: Miloš Dvořák. Asistenti: Oldřich Hanuš, Miroslav Hejna, Vladimír Marks. Vedoucí mužstva: Petr Brejcha. Masér: Karel Nývlt.

Změny v kádru – odchody: Ondřej Tobiáš (FK Přepeře) a Lukáš Müller (zahraničí). Příchody: Václav Dvořák (návrat po zranění), Marek Rajnoch a Jakub Slavík (oba FC Olympia Hradec Králové).

Kdo s kým na startu divize

1. KOLO – sobota 31. července, 10.15: TJ Sokol Libiš – FK Letohrad, 10.30: SK Kosmonosy – SK Sparta Kolín, TJ Velké Hamry – SK Tochovice, 17.00: FK Náchod – Sparta Kutná Hora. Neděle 1. srpna, 17.00: SK Poříčany – SK Vysoké Mýto, FC Hlinsko – FK Čáslav, SK Benátky n. J. – MFK Trutnov, TJ Dvůr Králové n. L.– FC Horky n. J.