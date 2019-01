Trutnov – Ani výhoda domácího prostředí fotbalistům Trutnova nepomohla kvítězství vkrajské pohárové soutěži. Finálové utkání zvládli lépe hráči Jičína, kteří vPodkrkonoší vyhráli 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil v50. minutě obránce Jaroslav Řeháček.

Trutnov – Jičín 0:1 (0:0)

Možnost slavit v sezoně double si domácí prohýřili v první půli, kdy neproměnili tři velké šance. Tu první, ve 13. minutě po vynikajícím centru Kamitze, Marks, který hlavičkoval těsně vedle. V dalších dvou vyhořel kanonýr Holubec. Ve 30. minutě, po přiťuknutí Hejny, jeho střelu vytáhl nad břevno gólman Puš a o sedm minut později domácí mladík trefil náruč hostujícího brankáře poté, co se objevil sám za obranou. Jičínští spoléhali na brejky a standardní situace. Jedna z nich jim vyšla.

V 50. minutě Mikolášek téměř od půlící čáry nakopl míč do domácí šestnáctky, kde nejvýše vystoupal Řeháček – 0:1. Zbytek utkání se odvíjel v křečovité snaze Trutnova o vyrovnání s jednou šancí Kejzlara a Hejny. Průvan v domácí obraně dělal především Vích.

„Neproměnili jsme šance, které jsme si vypracovali během první půlhodiny. Začátek druhého poločasu jsme zaspali, dostali jsme gól a Jičín už to pak ubránil,“ sdělil k zápasu domácí záložník Michal Kamitz. Zhodnotit utkání musel on, protože hlavní trenér Kozák i jeho asistent Kamitz to odmítli. Trutnovští byli po zápase velmi rozladěni z výkonu rozhodčích, kteří podle nich měli ve 20. minutě vyloučit hostujícího gólmana Puše za hraní rukou mimo pokutové území.

„Do Trutnova jsme jeli s velkými obavami, protože se nám řada hráčů zranila a omluvila těsně před tímto finále. Mužstvo se však semklo a bojovalo. Domácí byli herně lepší, ale vlastní nemohoucností své šance nedokázali proměnit. Kloubok dolů před našim výkonem, vždyť někteří kluci ještě nedávno hráli v okresním přeboru,“ radoval se jičínský kouč Roman Mikolášek.

#nahled|https://g.denik.cz/23/38/fotbal_poharkfshk_2010_adm350.jpg|https://g.denik.cz/23/38/fotbal_poharkfshk_2010.jpg|SK Jičín - vítěz Eurofin Poháru Krajského fotbalového svazu.#

Fakta – branka: 50. Řeháček. Rozhodčí: Rožnovský – Tryzna, Hofman. ŽK: 3:2. Diváci: 100.

FK Trutnov: Šťastný – Groer (53. Přívratský), Kozák (70. Kulhánek), P. Makovský, Mařas – Ficner (53. Kejzlar), Marks, Kuneš, Kamitz – Holubec, Hejna.

SK Jičín: Puš – Horčičko, Řeháček, Ulvr, Votrubec – Kvapil, Gaubman, Mikolášek, Brožíček (82. Scháňko) – Štěrba, Vích (90. Kirschner).