Královéhradecko - Fotbal: Změna na trenérském postu se během letní přestávky odehrála i v Převýšově, tým povede tandem Tomáš Hrabík - Petr Hrabík starší.

Fotbalové týmy republikových soutěží mužů se pilně připravují na začátek nové sezony 2015/ 2016. Převýšov a Union 2013 se znovu představí v České fotbalové lize, Olympia Hradec Králové bude coby nováček zápolit v divizi C a rozhodně nechce být jen do počtu.

Česká fotbalová liga

SK Převýšov

Tým z vesničky u Chlumce nad Cidlinou se stává tradičním účastníkem třetí nejvyšší soutěže. Šéf klubu Jiří Ryba chce opět sestavit takové mužstvo, které by hrálo v klidném středu tabulky, jako tomu bylo v jarní části uplynulé sezony.

Převýšovští neponechali nic náhodě a trénují již od začátku července. Doposud stihli sehrát již čtyři přátelské zápasy. Nejprve zdolali ambiciózního divizního novice Olympii Hradec Králové 1:0, poté prohráli s Českým Brodem těsně 0:1, následně rozstříleli juniorku FC Hradec Králové 5:0 a o víkendu si poradili i s prvoligovým A starším dorostem „votroků" v poměru 4:1.

Ve středu od 17.30 hodin se Převýšov utká v Žiželicích s Trutnovem. V sobotu od 17 hodin ho čeká 1. kolo Poháru FAČR na hřišti Živanic (vítěz se ve 2. kole střetne s lepším z dvojice Nový Bor – Pardubice). Generálkou na start ČFL bude domácí utkání s Vysokým Mýtem (neděle 2. srpna od 10.15 hodin).

V hráčském kádru k výraznějším změnám nedošlo. V týmu skončili Bodlák, Korba a Kučera. Otazník visí také nad dalším pokračováním stopera Petráška. Do Převýšova naopak zamířili Erik Týfa (naposledy Čáslav) a Jan Labík (Chlumec nad Cidlinou).

Ke změně došlo na trenérském postu. U převýšovského mužstva skončil Pavel Matějka, do nového soutěžního ročníku České fotbalové ligy ho povede dosavadní asistent Tomáš Hrabík se svým otcem Petrem Hrabíkem.

SK Union 2013

Celek s domácím útočištěm v Novém Bydžově byl po posledním kole uplynulého ročníku třetí nejvyšší soutěže na sestupovém místě, avšak o několik dnů později se díky kontumaci duelu v Jirnech zachránil. Nakonec nespadla ani Čáslav, z divize se posunuly výš Benátky nad Jizerou a ČFL tak bude mít od nové sezony rekordních dvacet účastníků.

Union má za sebou tři přípravné duely. Nejprve porazil Kratonohy 4:1, poté zdolal silnou Olympii Hradec Králové 2:1 a naposledy přehrál juniorku FC Hradec Králové 4:2.

V sobotu se bydžovské mužstvo v rámci 1. kola Poháru FAČR představí od 17 hodin na půdě Vysokého Mýta, vítěz tohoto duelu ve 2. kole přivítá na svém stadionu prvoligovou Slavii Praha. Generálku na start třetí ligy pro Union obstará domácí utkání s Trutnovem (neděle 2. srpna od 17 hodin).

Hráčský kádr se zatím tvoří. V přípravných utkáních se v týmu objevilo několik nových adeptů, např. Pago, D. Lacina (oba FC Hradec Králové juniorka), Koštíř (Bohemians Praha 1905 juniorka), Ráliš (Chrudim), Klíma (Rakovník), Zmeškal (US Praha) a další hráči z Mladé Boleslavi. V mužstvu naopak již nebudou pokračovat Věchet (RMSK Cidlina Nový Bydžov), Krejčík (Olympia Hradec Králové) a zřejmě i stále zraněný Bouška. Otazník visí nad pokračováním Rozsévače. Hostování dále neprodloužili Gazdík, Faitl, Nobst, Houžvička a Vodička.

Změna se odehrála také na trenérském postu. Viktora Pařízka, jenž by měl v klubu působit jako sportovní manažer, nahradil bývalý vynikající ligový fotbalista Pavel Medynský.

Převýšovští vyzvou divizní MFK Trutnov

Fotbalová příprava je v plném proudu. Také ve středu se odehraje několik zajímavých přátelských zápasů. Třetiligový Převýšov vyzve v sousedních Žiželicích divizní Trutnov.



Přípravné kopačky - středa: SK Převýšov – MFK Trutnov (17.30, hřiště Žiželice), FK Černilov – SK Třebechovice pod Orebem (18.00), SK Roudnice – FK Vysoká nad Labem (18.00).

Divize C

FC Olympia Hradec Králové

Ještě ani neodstartovala divize a už se na veřejnosti šušká něco o dalším postupu do ČFL. Co je na tom pravdy? To ukáže až samotná sezona v nevyzpytatelné, avšak kvalitní divizní skupině C.

Také hradecká Olympia odehrála několik přátelských utkání. Na úvod přípravy podlehla Převýšovu 0:1 a poté nestačila i na novobydžovský Union 2013 v poměru 1:2. O víkendu Kuklenští sehráli duel předkola Poháru FAČR, v němž na „domácím" hřišti hradecké Slavie v Orlické Kotlině porazili Turnov 2:0.

Tuto neděli čeká Olympii domácí bitva s třetiligovým Benešovem v rámci 1. kola celostátního poháru. Toto střetnutí se uskuteční znovu v Orlické Kotlině a bude mít výkop v 17 hodin. Generálku na divizní zápolení by měl obstarat zápas se Žamberkem (neděle 2. srpna od 17 hodin).

Hráčský kádr byl výrazně posílen. Největší pozornost poutají zejména hráči s prvoligovou minulostí Rolko, Karal a Demeter. Velkým přínosem jistě budou příchody zkušeného brankáře Kobose, důrazného útočníka Korby či kreativního záložníka Matěje Ptáčka. Mužstvo posílili také Kosař a Krejčík. Naopak spousta hráčů kádr opustila (Pařízek, Blažej, Semerák, Hubička, Hruška a další).

Trenérskou dvojici nově vytvořili Michalové Lesák a Stříž, kteří nahradili hrajícího kouče Jiřího Kuneše.