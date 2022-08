Ústí nad Orlicí – Živanice 3:2

Evžen Kopecký, trenér Ústí nad Orlicí: „Po nepovedeném startu do soutěže nás čekal těžký pohárový soupeř. Vzhledem k náročnému týdnu jsme museli sestavu trochu promixovat, pozměnit herní systém a zapracovat především na psychice. To se podařilo, kluci byli za svůj obětavý výkon odměněni a snad si zvedli sebevědomí. Nic to pro nás ale neznamená, až opakovaný výkon může naznačit, že jdeme správnou cestou. Tato prověrka nás čeká v sobotu. Zahráli jsme především jako tým, který táhne za jeden provaz a především proto jsme výkonnostně silnějšího soupeře porazili. Za to hráčům děkuji a pevně věřím, že takhle půjdeme dál. Děkujeme také fanouškům za jejich podporu, jsem přesvědčen, že mají na našem vítězství také svůj nezanedbatelný podíl.“

Michal Buriánek, hrající sekretář Živanic: „V anglickém týdnu jsme trochu změnili sestavu. Nastoupili kluci, kteří neměli v prvních dvou kolech takové vytížení. Prohrávali jsme po neuhlídané standardce. Přitom do té doby byl zápas v naší režii. Podařilo se nám rychle vyrovnat krásnou střelou Matouše Spěváka z pětadvaceti metrů. Bohužel po individuální chybě jsme zase ztráceli. Potom až do třetího gólu Ústí, opět ze standardky, se hrálo prakticky jen na jeho bránu. Jenže šance, které jsme si vypracovali, jsme nezužitkovali, včetně tyče. V nastavení jsme jen korigovali, což na udržení v poháru nestačilo. Nevypadli jsme ale kvůli tomu, že jsme protočili sestavu. Většina hráčů základu i širšího kádru nepodala optimální výkon. Ani jsme se nějak neupínali na to, že dojdeme v poháru daleko a budeme mít ligové soupeře. Chceme se soustředit na ČFL.“

Libišany – Letohrad 5:1

Petr Šmeral, trenér Libišan: „Zápas se nám vydařil po všech stránkách. Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany a vyrážet do rychlých protiútoků. Věděl jsem, že směrem dopředu jsme velice rychlí a že na nás obránci soupeře nebudou stačit. Tušil jsem, že pokud kluci budou provádět kvalitní finální fázi, tak si šance vypracujeme. Pak už jde, v uvozovkách, jen o to, je proměňovat. Troufnu si říct, že jsme byli fotbalově lepší. I proto, že na posledním mistrovském utkání Letohradu jsme měli pozorovatele. Jirka Kaufman přivezl podrobný rozbor hry soupeře jako celku i jednotlivců.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Utkání jsme jako tým nezvládli a postup Libišan je zasloužený. První poločas z naší strany ještě snesl nějaké měřítko, ale i tak to bylo za mě málo, protože jsme byli málo nebezpeční. Po změně stran po brance na 3:1už jsme neměli sílu ani kvalitu utkání zvrátit a domácí si místy na hřišti dělali, co chtěli. Pro nás to je velká facka, ale věřím, že v dalších zápasech předvedeme kvalitnější výkony, protože tenhle tým má určitě na víc než to co převedli v Libišanech.“

Povltavská FA – Chrudim 0:1

Radek Kronďák, trenér Chrudimi: „Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvítězili, to byla víceméně naše povinnost, ale hra dobrá nebyla. První půle ještě nějaké měřítko snesla, ale druhá byla horší, z naší strany nervózní. Bylo také obrovské vedro, což na hráče určitý vliv mělo, ovšem stejný jako na soupeře. Určitě jsme měli být kvalitnější, ale máme postup, a to se počítá.“

2. KOLO

Úřední termín pro sehrání zápasů druhého dějství je ve středu 14. září. Los, v jehož osudí budou už i prvoligová mužstva, teprve proběhne, konkrétně v pátek 26. srpna od 12 hodin v přímém přenosu ČT Sport.

Velké Hamry – Chlumec nad Cidlinou 2:4

Miloš Sazima, trenér Chlumce nad Cidlinou: „Náš postup je zasloužený, ale měli jsme o něm rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme řadu šancí neproměnili. Ve druhé půli soupeř po chybě našeho brankáře snížil, závěr jsme však zkušeně zvládli. Těšíme se na los dalšího kola, ale teď už myslíme na nedělní domácí utkání s Velvary.“

Libčany – Český Brod 3:2

František Bárta, sekretář Libčan: „Byli jsme překvapeni, že na lavičce hostů byl internacionál Martin Frýdek, což jsme nevěděli. Nenastupovali jsme v roli favorita. Soupeř je divizní a rozdíl třídy byl vidět. Náš tým je v přestavbě, naši mladíci v krajském přeboru zatím nevyhráli. Přesto jsme se do nich zakousli. Sice jsme od 3. min. prohrávali, ale podařilo se nám vyrovnat. Ve druhé půli jsme opět inkasovali po krásné akci, z protiútoku jsme však vyrovnali. Pak jsme strhli vedení na svoji stranu a v závěru ho udrželi. Ukázala se vnitřní i morální síla mančaftu i to, že jsme dlouhá léta pohárovým týmem, což se nezměnilo ani příchodem mladých. Těšíme se na los druhého. kola a doufáme v atraktivního soupeře, když už jsme se dostali tak daleko. Obec si ho za dlouholetou fotbalovou existenci zaslouží.“

Nový Bydžov – Přepeře 1:2

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Prohra mrzí, protože jsme se všichni přesvědčili, že jsme zápas s třetiligovým týmem mohli dovést do vítězného konce, určitě jsme na to měli. Bohužel jsme neproměnili několik vyložených šancí, což nás stálo postup do dalšího kola. Na poměr šancí i střel obou celků se ale nehraje. Byla to taková daň za nezkušenost. Jinak kluci podali kvalitní výkon na hranici svých možností a je dál na čem stavět. Snad na to navážeme v mistráku v Benátkách.“