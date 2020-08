Má na co navazovat. Hradecká stopa byla na severu Čech vždycky výrazná. Za poslední dobu lze zmínit Jaroslava Zeleného či Tomáše Holeše, o němž majitel klubu Miroslav Pelta dokonce prohlásil, že když měl formu, byl nejlepším hráčem jablonecké historie. Šanci se zviditelnit má i Martinec. Na postu stopera, kde nastupuje, mělo mužstvo problém. ,,Jsme tam na tuhle pozici tři. Šance hrát je obrovská. Chci toho využít a poprat se o základní sestavu,“ netají.

Výkonnostní vzlet

Martincův výkonnostní vzlet je raketový. Vždyť teprve před dvěma roky nakoukl do kabiny hradeckého áčka. Ve druhé lize se však bleskově rozkoukal. Stal se oporou a dokonce nosil kapitánskou pásku. Ve 21 letech! ,,Zájem Jablonce mě mile překvapil. Fakt jsem to nečekal. Jsem mladý, musím tvrdě makat,“ uvědomuje si. První dojmy jsou prý jen pozitivní. ,,Kluci jsou v pohodě. Sedět v jedné kabině s Vaškem Pilařem či Tomášem Hübschmanem je pro kluka z Vysokého Mýta velká čest,“ směje se.

Jeho přestup nezůstal právě v Mýtě, kde fotbalově vyrůstal, bez odezvy. ,,Hned mi volal majitel klubu pan Trnka. Gratulace jsem dostal i od kluků. Po Pavlu Dvořákovi jsem teď takový druhý, kdo se dostal do ligy. Tak nesmím udělat ostudu.“

Náročné jaro

Kromě nejvyšší domácí soutěže si vyzkouší i parametry Evropské ligy. Jablonec bude hrát druhé předkolo. ,,Je to skok. Snad se nám i tam bude dařit.“ Uplynulou sezonu v Hradci Králové hodnotí s rozpaky. ,,Jaro bylo díky koronavirové pauze náročné. Všechny týmy ale měly podmínky stejné. My jsme bohužel ztratili důležité body se slabšími týmy. To mě mrzí nejvíc. Pořád si to moc nedovedu vysvětlit,“ zamýšlí se. ,,Kluky budu samozřejmě na dálku sledovat a přát jim co nejlepší výsledky.“

Mnohým to před začátkem minulé sezony F:NL vyrazilo dech. Kapitánskou pásku bude nosit Jakub Martinec, oznámil tehdy na tiskové konferenci kouč Zdenko Frťala. Nadějnému stoperovi bylo teprve jednadvacet let! ,,Má ke klubu vztah, je tu od dvanácti. Patří do základní sestavy a postupem času se může stát výraznou osobností. Tohle je pro něj další krok, o kterém jsem přesvědčený, že mu do další kariéry pomůže,“ zdůvodňoval Frťala své rozhodnutí.

Tak se také stalo. Martinec podával velmi dobré výkony a střílel důležité branky. Kupříkladu do sítě Pardubic či Chrudimi. Měří 192 centimetrů, je výborný hlavičkář. Proto po něm Jablonec zákonitě sáhl.