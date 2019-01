Hradec Králové - Na podzim si v modrém dresu užil Evropskou ligu, zahrál si i na hřišti slavné Fiorentiny. Po půlročním hostovánív Liberci se však fotbalista Igor Súkenník vrátil do Hradce. Jeho dva kluby se v sobotu potkají v ultradůležitém duelu první ligy.

Igor Súkenník. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Slovan přijede pod lízátka, začíná se v 17 hodin. „Musíme hrát fotbal, nebát se, prostě do toho jít," prozrazuje Súkenník taktiku, která by mohla na favorita platit.

Je to tak, Slovan je favorit, i když letos oba týmy hrají o záchranu. Hradec je čtrnáctý, Liberec jedenáctý. Před „votroky" má odstup pěti bodů. Náskok je jedním důvodem, druhým poslední léta: Od roku 2000 vyhrál Liberec třikrát ligu.

„První půlrok se nedařilo, ale je to kvalitní tým, který půjde nahoru," věští Súkenník. Věří totiž vlivu kouče Jindřicha Trpišovského, s nímž se potkal už při působení na Žižkově. „Trenér chtěl vždycky hrát kombinační fotbal. Právě tím je Slovan nebezpečný," upozorňuje záložník na kvality odborníka, o jehož služby v zimě velmi silně stála pražská Sparta a je možné, že se k tématu Trpišovský na Letné znovu vrátí.

Ligový fotbal

I. liga - 25. kolo:

Pátek 21. dubna: 18.00 Dukla Praha - Jihlava, 20.15 Slovácko - Slavia Praha (ČT Sport).

Sobota 22. dubna: 17.00 Brno - Mladá Boleslav, Hradec Králové - Liberec, Teplice - Karviná, 17.30 Bohemians 1905 - Zlín (O2 TV).

Neděle 23. dubna: 13.15 Jablonec - Příbram (ČT Sport), 17.30 Sparta Praha - Plzeň (O2 TV).

To Súkenník však nyní neřeší. Jeho současnou hlavní ambicí je probojovat se do základní sestavy Hradce. Na jaře totiž zatím jen paběrkuje, naposledy na Slavii přišel na trávník šest minut před koncem. Během jara k tomu zvládl už jen dva štěky: tři minuty ve Zlíně a čtyři s Duklou.

Je možné, že nepříliš vysoké vytížení čekal, protože přiznává, že v zimě myslel spíše na setrvání v Liberci. „Byl to zajímavý půlrok, Liberec hrál Evropskou ligu. Byl jsem rád, že jsem tam mohl být a mohl nastoupit v některých zápasech. Dohoda mezi kluby ale byla na půl roku. Takže Hradec Králové si mě stáhl, i když já bych tam zůstal. " netají. „Co říct k tomu, že nenastupuju? Je to volba trenéra, komu věří, komu ne. Teď to padlo na mě. Bohužel," krčí rameny hráč, který může nastoupit na obou stranách středové řady.

„Na zápas se těším, bude to pro mě trochu specifické utkání. Věřím, že Hradec vyhraje," říká Súkenník.

Tři body jsou po minulém víkendu, kdy Příbram i Jihlava stáhly svou ztrátu na hradecké mužstvo, takřka nutností.