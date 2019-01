Hradec Králové - Zastavit bodové krvácení a herně se zvednout. S nelehkým zadáním cestují fotbalisté Hradce Králové (7. místo, 10 bodů) do Opavy, kde je v sobotu od 17 hodin čeká Slezský FC (8. místo, 10 bodů). Útočník David Vaněček bude poprvé v ročníku velmi pravděpodobně mimo základní sestavu.

Fotbalová národní liga: FC Hradec Králové - SK Dynamo České Budějovice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Trenér Bohuslav Pilný vážně zvažuje novinku v sestavě. Mizerná forma hráče, který si významné jméno udělal v sezoně 2013/14, kdy ve FNL nastřílel 17 gólů, devalvuje výsledky „votroků". Ve třech po sobě jdoucích zápasech (Znojmo, Vlašim, České Budějovice) měl Vaněček na noze rozhodnutí. Ocitl se velkých možnostech, ale opakovaně v nich fatálně selhal. I proto Hradec sesbíral z těchto zápasů nuzné dva body a v tabulce je s 10 body schovaný uprostřed patnáctihlavého pelotonu.

„Hrajeme si s variantou, že by David nehrál. Myslíme si, že by mu to i psychicky pomohlo, kdyby si trochu odpočinul," na rovinu říká trenér Bohuslav Pilný. „Nahoře můžeme využít Honzu Pázlera, nebo to poskládat i jinak."

Ligový fotbal

II. LIGA – 10. kolo, pátek 9. října: České Budějovice – Sigma Olomouc B 1:3 (0:1), Znojmo – Varnsdorf 2:0 (1:0).

Sobota 10. října, 10.15: Třinec – Sokolov, 16.00: Frýdek-Místek – Pardubice, Vlašim – Táborsko, 17.00: Opava – Hradec Králové.

Neděle 11. října, 10.15: Vyšehrad – Ústí nad Labem.

Aby to nebylo špatně pochopeno: za zoufalý průměr jedné branky na utkání nemůže jen střelecké tápání Vaněčka. Do bídy je namočeno víc hráčů. Zejména ze středové formace. Dostat se kombinací k vápnu je jedna věc, tou druhou následná finální přihrávka nebo přesná střela. Černobílí v těchto aspektech hry mají hrozivé rezervy.

„Analyzovali jsme zápas s Budějovicemi, a když vidíme, jak zkazíme poslední přihrávku…," zvedá oči v sloup Pilný. „Celé je to o kvalitě v útočné fázi. Věřím, že nám pomůže fakt, že hrajeme venku. Je to paradoxní, ale na cizím hřišti se ve větším počtu tlačíme do finální fáze. Nejsme tak svázaní jako doma."

Jestliže s ofenzivní produkcí panuje hrubá nespokojenost, vzadu je zameteno. Hradec inkasoval v sedmi zápasech jen čtyři góly, gólman Radim Ottmar ve čtyřech utkáních neinkasoval. „Těší nás, že nedostáváme góly," přikyvuje Pilný. Jenže před dnešním střetem musí řešit nepříjemnou absenci – chybět bude kvůli zranění kapitán Pavel Krmaš! „Musíme si s tím poradit. V poháru s Bohemkou hráli jiní kluci, a dobře. Každopádně to je pro nás nepříjemnost. Zejména v organizaci hry," říká hradecký lodivod.

