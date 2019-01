Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Je fotbalovým profíkem, kope za ambiciózní Olympii, přesto Ondřej Kraják buduje novou kariéru.

Ondřej Kraják. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Natahoval dres velké Sparty, do prvního týmu se však neprosadil. Přesto se ukázal na nejvyšší scéně, v první lize si zahrál za Bohemians i v Hradci, kde vyrůstal.

Dnes je mu pětadvacet, fotbalem se živí v kuklenské Olympii, přesto Ondřej Kraják myslí na budoucí časy. „Fotbal je strašně vachrlatý," uvědomuje si.

Svou budoucnost vidí jasně - už nyní rozjíždí záložník, jenž je klientem manažerské firmy J&K ProSports, kariéru fitness trenéra.

Ve fotbale byste ještě mohl leccos dosáhnout. Proč se soustředíte i na jiné věci?

Už to znám. Přijde vážné zranění, nikdy nevíš, kdy se to stane, co ti zastaví kariéru. Já mám plastiky obou kolen, kvůli nim jsem ztratil dva roky kariéry. A také důvěru některých lidí ve fotbale. Musím myslet na zadní vrátka.

Proč fitness?

V roce 2011 jsem měl první zranění kolena, to byl první impuls. Začal jsem se zajímat o svoje tělo. Starám se o klienty, i o fotbalisty a hokejisty. Snažím se vzdělávat, zajímám se – samozřejmě – především o cvičení a výživu.

Olympia jede v profesionálním rytmu. Potřebujete se ještě udržovat vlastním tréninkem?

Myslím, že na třetí ligu by to mělo stačit, ale vidím velký rozdíl mezi druhou a třetí ligou. Ve druhé lize už jsou všichni profíci, a proto by měli ke klasickému tréninku přidat nadstavbu.

Jakou?

Samozřejmě posilovnu. Já se snažím aspoň jednou dvakrát týdně přidat silový trénink. Ale to není všechno, někdo má výživové poradce. Strava, vlastně životospráva je zásadní. Pro fotbalistu by to měl být životní styl.

Je to tak opravdu? O životosprávě fotbalistů se toho povídá mnoho…

Jelikož v téhle branži pracuju, zaznamenávám pokrok v přípravě mimo hřiště. Moje okolí, kluci, kteří hrají třeba ligu, si to uvědomuje. Zajímají se o suplementy, co jíst před výkonem, po něm. Bude toho čím dál víc. Jako je vzorem v hokeji Liberec, tak ve fotbale je to Sparta.

V čem?

Jídlo, fyzická příprava a výkon jsou spojené nádoby. Spartou jsem si prošel, mám s ní zkušenosti. Když jsem se vracel po zranění kolena, spolupracoval jsem s trenérem Tomášem Malým. Od něj si beru hodně.

Co hráči z ligového Hradce?

Hlavně musím říct, že nevidím do interních věcí. Bavím se například s Petrem Schwarzem, jsme kamarádi. Když má zdravotní problém, konzultujeme je, připravíme trénink. Kluci většinou přijdou, když mají problém. Je to pozdě, prevencí by mohli zranění zabránit.

Jak je důležité myšlení?

Zásadní. Byť je fotbal kolektivní sport, tým je tvořený jedenácti individualitami. Každý článek je znát.

Nepostoupit? To by byl hukot

Úkol zní jasně: Olympia Hradec myslí na postup do druhé fotbalové ligy. „Co kdyby se to nepovedlo?" zeptá se sám sebe záložník Ondřej Kraják. „No to by byl hukot," usměje se.

Je to tak, vedení klubu reprezentované trenérem Milošem Sazimou neskrývá ambice. Chce se dostat před nyní vedoucí Jirny, na něž Olympia ztrácí dva body, ale má ještě odložený duel v Převýšově k dobru. „Myslím, že máme mančaft, který na postup má," netají Kraják.

On sám bude nyní nějaký čas chybět, má problémy s ramenem.