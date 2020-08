„Bylo to něco neskutečného. Pohádka,“ rozplýval se zkušený obránce Petr Veselka.

U něj však byl nezapomenutelný už souboj prvního kola v Libčanech, který se bude letos opakovat (začíná se v sobotu v 10.15).Pro ostatní spoluhráče to byl možná jen střet s mančaftem z krajského přeboru, při němž splnili povinnost a postoupili dál, ale on se cítil úplně jinak.

Důvod je zřejmý: Jedenatřicetiletý pravý bekz vísky nedaleko Hradce pochází, hrál za ni do patnácti let, než odešel do černobílých barev. Ale to není vše – od minulých komunálních voleb je starostou.

„Řekli jsme si s mladými, že chceme trošku oživit dění v Libčanech. Najednou došlo na hlasování ohledně starosty a zvolili mě. Jsem rád, baví mě to. Chtěl bych u toho vydržet,“ vypráví. Navíc s tátou provozuje místní hospodu i stánek na hřišti, takže je vlastně na každém zápase sobotního soupeře. Podílel se také na oživení místního béčka, které kope třetí třídu.

„Jednou se sem vrátím, jiná volba nebude,“ slibuje, že za nějaký čas pomůže Kohoutům, jak se modrobílým přezdívá, v krajském přeboru.

Ale nyní půjde proti nim s cílem nastartovat další pohárovou jízdu. „Jsme favorit, chceme to potvrdit,“ říká.

Zvládne to Chlumec?