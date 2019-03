Hradec Králové - Fotbalová asociace České republiky pořádala na hřišti pražského Motorletu historicky 1. ročník republikového finále veteránské soutěže hráčů nad 40 let. Do finálového turnaje se kvalifikovalo osm nejlepších týmů z různých krajů republiky. Náš region zastupoval Nový Hradec, který nakonec skončil čtvrtý.

Oficiální fotbalové soutěže hráčů nad 40 let jsou v ČR novinkou, která byla uvedena poprvé v letošní sezoně. Soutěže jsou řízeny FAČR, krajskými a okresními fotbalovými svazy. Do budoucna je hlavním záměrem FAČR, KFS a OFS mít tyto soutěže ve všech stupních, ze kterých by vždy vzešel okresní a krajský vítěz, který by se kvalifikoval na závěrečný turnaj.