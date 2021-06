Volba nového předsedy FAČR bude ostře sledovanou záležitostí v celém fotbalovém hnutí. Deník ve východních Čechách zajímalo nejen, koho budou volit delegáti valné hromady, ale také, komu by dali hlas funkcionáři klubů, které hlasovací právo nemají.

Petr Fousek. | Foto: DENÍK

„Za sebe bych volil Karla Poborského, jelikož na FAČR již několik let pracuje, odvedl s týmem lidí skvělou práci na mnohých projektech pro mládež a co mám za info, na dalších se pilně pracuje. Proto bych ho nechal dále pokračovat v rozdělané práci a rozvoji českého fotbalu, i s přihlédnutím k chybám jeho přímých nadřízených v nedávné minulosti, ze kterých se i on sám může poučit. Pan Fousek je určitě chytrý člověk a schopný manažer, ale o českém fotbale spíše jen mluvil, než aby se jeho slova opírala o skutečné činy, na kterých může stavět svoji kandidaturu,“ říká Patrik Hořeňovský, šéf Slavie Hradec Králové, jejíž A tým patří ke stálicím krajského přeboru Královéhradeckého kraje.