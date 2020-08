Náchod – Hradec Králové 0:6

První poločas se divizní Náchod držel, ale po změně stran favorit zabral a nasázel snaživému soupeři šest branek. Hattrickem se blýskl Vašulín.

Fakta – branky: 50., 52. a 68. Vašulín, 61. a 65. Dvořák, 84. Samko. Rozhodčí: Ginzel – Kubr, Leška. ŽK: 2:1. 650 diváků. Náchod: Baláž – Moravec, Hlava, T. Kabeláč, Vencl – Simon (64. Šustek), Brich, J. Kabeláč (55. Petřík), Volf (55. Rojšl) – Pražák (73. Fenz), Malý. Hradec: Vízek – Mejdr (72. Donát), Čech, Král, Leibl – Jukl, Rada (72. Soukeník) – Vlkanova, Dvořák (69. Samko), Novotný (58. Záviška) – Vašulín (69. Prekop).

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „První poločas jsme začali s respektem, postupem času hru vyrovnali a ke konci jsme si vytvořili i náznaky šancí. Zápas rozhodl vstup do druhého poločasu, kdy se Hradec velmi lacino dostal do vedení po situacích, na které jsme se připravovali. Mrzí mě, že jsme zápas poté trochu zabalili v hlavách a málo se rvali o lepší výsledek. Před slušnou návštěvou jsme tak zahodili odpracovaný poločas a nechali ze sebe udělat kašpary.“

Zdenko Frťala, trenér FC Hradec Králové: „Bylo to typické pohárové utkání. Domácí taky hrozili, ale my jsme byli přesvědčeni o tom, že je kondičně uštveme, a to se nám povedlo.“

Dvůr Králové – Ústí n. O. 0:3

Souboj účastníků divize a ČFL skončil po zásluze vítězstvím favorita. Ten šel do vedení brzkým penaltovým gólem a výhru ztvrdil dvěma trefami v závěrečné čtvrthodině.

Fakta – Fakta – branky: 6. Tichý z pen., 75. Chleboun, 87. Pinkava. Martínek. ŽK: 3:3. Diváci: 250. Dvůr Králové n. L.: Vl. Matula – Picha (79. Mertlík), Karal, Macháček (46. Sojka), Tomeš – Jahoda, Hruška, Fejk, Vitebský (79. Vejnar) – J. Dvořák (87. Prokůpek), Klazar. Ústí n. O.: Krátký – Falta, Chleboun, Mikor, Mayer (81. Pinkava) – Langer, Špatenka, Ptáček, Mukendi (65. Krátký) – Souček (87. Jeřábek), Tichý (87. Petrjánoš).

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Hosté potvrdili roli favorita a po zásluze postupují do druhého kola. My můžeme tento zápas považovat za dobrou přípravu na mistrovskou soutěž.“

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: „Utkání se nám výsledkově i herně povedlo. Úvodní půlhodinu jsme byli lepší, brzy skórovali. Pak se hra sice vyrovnala, ale šance jsme měli my. Proměnit jsme je dokázali až v závěru a zaslouženě si připisujeme postup do dalšího kola.“

Libčany – Chlumec n. C. 0:7

Hosté hned v úvodu naznačili, jak že se utkání bude dál vyvíjet. Výsledek hovoří za vše.

Fakta – branky: 8., 58. a 86. T. Labík, 5. a 62. Bastin, 34. Krčál, 90. J. Labík. Rozhodčí: Ježek – Tryzna, Rychtár. Bez karet. Diváci: 531. Libčany: Tošovský – Peš (46. Klátil), Mařas, Rompotl, Voda (46. Hubička) – Hůlka, Šejvl, Jiřík, Kuneš (77. Moravec) – Hofman (59. Hák), Krejčík. Chlumec n. C.: Brát – Krčál (84. Veselka), Havel, Jarkovský, Kadlec (77. Žahourek) – Hynek (67. J. Labík), Kopáč (77. O. Vaníček), Čáp, J. Kučera, T. Labík – Bastin (67. Kycelt).

František Bárta, sekretář SK Libčany: „Proti třetiligovému soupeři jsme se představili v neúplné sestavě a rozdíl v kondici i fotbalovém umu byl znát. Diváky potěšilo, že na posledních pár minut nastoupil libčanský starosta Petr Veselka hrající za hosty.“

Jan Kraus, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Zápas jsme rozhodli hned v jeho začátku, kdy jsme již v 10. minutě vedli 2:0. Potom jsme si utkání už v klidu pohlídali.“

