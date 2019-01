Praha/Hradec Králové - Středeční utkání zimní fotbalové Tipsport ligy v Praze-Satalicích: FC Hradec Králové – Viktoria Žižkov 7:1 (7:0).

FC Hradec Králové - Viktoria Žižkov 1:0 | Foto: David Taneček

To se vidí málokdy. Vést v utkání prvoligových týmů po prvním poločase o sedm branek? Holá utopie, řeklo by se. Omyl. Ve středečním duelu zimní Tipsport ligy mezi fotbalisty Hradce Králové a Viktorie Žižkov se tak stalo. Svěřenci Václava Kotala nakonec zvítězili 7:1.

,,Votroci“ střelecky explodovali. Jinak se jejich počínání na umělé trávě v Satalicích nazvat nedá. Přitom do 17. minuty byl stav bezbrankový. Jenže pak to přišlo. Vše načal zarputilý útočný bijec Tomáš Mrázek. Nejenže skóre otevřel, ale do přestávky přidal další tři branky! Šestadvacetiletý fotbalista, který podzimní část odehrál v Opavě, si tak nejlepším možným způsobem říká o trvalé angažmá. Bylo ho doslova plné hřiště. ,,Mrázkův výkon byl mimořádný. Rád bych ho v týmu přivítal. Vše už bude záviset na jednání s Třincem, jehož je hráčem,“ pronesl Kotal.

Žižkovský kouč Roman Nádvorník musel být z mizérie svého mužstva konsternován. Vždyť Viktoria o víkendu svedla v Tipsport lize vyrovnanou bitvu s Jabloncem.

Pražané se po důrazné domluvě ve 2. půli částečně vzchopili a v 64. min. se jim podařilo zaznamenat čestný úspěch, byť přičiněním hradeckého Lenceviče.

,,Úvod takové kanonádě nenasvědčoval. Hra byla do patnácté minuty hodně neurovnaná. Další průběh ovlivnily dva rychlé góly. Poté jsme už velmi kvalitně kombinovali a vyjádřili to i gólově. Po prostřídání už to takové nebylo, i když jsme si vytvořili několik dalších šancí,“ zhodnotil povedený duel Václav Kotal.

Fakta – branky: 17., 26., 28. a 34. Mrázek, 21. Černý, 30. Pávek, 43. Jedunov – 64. vlastní Lencevič. Sestavy – FC Hradec: Lindr (46. Koubek) – Fischer (46. J. Dvořák), Lencevič, Fukal (46. Hochmeister), Poděbradský – Janoušek (46. Schwarz), Pávek, Jedunov (60. Petrášek) – Černý (46. Štěpán), Mrázek (46. Šisler), Malinský. Viktoria Žižkov: Ticháček (46. Toma) – Vytlačil, La France, Procházka, Čermák (72. Froněk) – Bartl, Kalod (30. Solwarczny), Valenta (27. Miroslavljev), Civrič – Bálek (46. Radoslavijevič), Nakamura (46. Tusjak).