Hradec Králové, Pardubice - Východočeské fotbalové týmy zahájí Tipsport Cup v Mladé Boleslavi, Pardubice hrají proti Varnsdorfu.

Zimní příprava fotbalistů FC Hradec Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

S dvojicí východočeských týmů startuje 18. ročník nejlépe obsazeného zimního turnaje – Tipsport Cup 2015. V sedmičce prvoligových celků nechybějí fotbalisté Hradce Králové, druholigová mužstva zastupují Pardubice. Regionální rivalové se sešli ve skupině C a jejich vzájemný souboj je na programu ve středu 21. ledna v hradecké Orlické Kotlině.

Ještě předtím ovšem na oba týmy čekají zápasy s dalšími soupeři ve skupině. V pátek Východočeši vyrazí do Mladé Boleslavi, „votroci" vyzvou domácí tým, poté Pardubice nastoupí proti Varnsdorfu.

Právě Mladá Boleslav patří spolu s Duklou Praha k největším favoritům letošního ročníku Tipsport Cupu, loňský triumf obhajují Bohemians 1905.

Mladá Boleslav - Hradec Králové

Pátek 11.00, hř. Mladá Boleslav: Hradecký tým se Tipsport Cupu zúčastní už po osmé. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2012, kdy skončil třetí.

Hned na úvod letošního ročníku ho čeká nejtěžší soupeř ve skupině, s nímž by „votroci" měli bojovat o první postupovou příčku. Oba týmy jdou do zápasu z plné zátěže.

„S Mladou Boleslaví se v přípravě potkáváme poměrně pravidelně a vždy jsou to zápasy na úrovni. V pátečním utkání budeme chtít protočit všechny hráče, kteří do přípravy naskočili. Tipsport ligu bereme jako zpestření náročné zimní přípravy, " prohlásil trenér Bohuslav Pilný. Dnešní zápas vysílá ČT Sport.

Varnsdorf - Pardubice

Pátek 13.00, hř. Mladá Boleslav: Poprvé pod vedením staronového kouče Jiřího Krejčího se Pardubice představí proti Varnsdorfu, nastoupit by měl i chrudimský záložník Lukáš Mastík, jenž je v týmu na testech. Po utkání čeká hráče odjezd na soustředění do Špindlerova Mlýna.

Fotbalový Tipsport Cup 2015

Další program skupiny C – sobota 17. ledna: FC Hradec Králové – FK Varnsdorf (11.00, hř. Mladá Boleslav), FK Mladá Boleslav – FK Pardubice (13.00, hř. Mladá Boleslav). Středa 21. ledna: FC Hradec Králové – FK Pardubice (11.00, hř. Orlická Kotlina, Hradec Králové).



Složení dalších skupin – skupina A: FK Baník Most, FK Kolín, FC MAS Táborsko, Bohemians Praha 1905. Skupina B: FC Graffin Vlašim, FK Dukla Praha, SK Dynamo České Budějovice, FK Viktoria Žižkov. Skupina D: SK Sigma Olomouc, FK Zbrojovka Brno, FC Baník Ostrava, FC Fastav Zlín.



Hrací systém: Do finálových bojů play off postoupí jen nejlepší týmy ze skupiny. V prvním semifinále 24. ledna se střetnou vítěz skupiny A s vítězem skupiny B, další dvojici tvoří první celky ze skupin C a D. Zápasy o 3. místo a finále jsou na programu o den později 25. ledna. Všechna utkání se odehrají na stadionu v Brozanech nad Ohří.