ZAHOZENÉ ŠANCE

Favorizovaní hosté vstoupili do utkání aktivně a rychlé průniky dělaly hradecké obraně velké starosti. Byli to však paradoxně právě Votroci, kteří mohli jít do vedení. Po milimetrovém centru od Mejdra se k hlavičce na malém vápně dostal Vlkanova. Tu však parádním zákrokem zlikvidoval Fryšták. A když se po dalším centru Mejdra z pravé strany neprosadil ani Vašulín, přišel trest. Ve 36. minutě našel Havlík ve vápně Šašinku, který po dobrém zpracování prostřelil tvrdou ranou Vízka. I ve druhé půli měli hosté více ze hry. V 73. minutě dokonce vstřelili po pěkné kombinaci branku. Ta však Sadílkovi po zásahu videa nebyla pro ofsajd uznána. Borce z Uherského Hradiště to mrzet nemuselo, Votroky během druhé pětačtyřicetiminutovky nepustili do větší šance a po výsledku 0:1 si zahrají velké finále proti Spartě. „S pohárovou cestou jsem spokojený, odehráli jsme dobré zápasy a asi to dopadlo spravedlivě, že je ve finále Slovácko se Spartou,“ doplnil Koubek.

Hradec Králové - Slovácko 0:1

Fakta – branka: 36. Šašinka. Rozhodčí: Szikszay – Caletka, Paták. Žluté karty: Leibl, Doležal – Kalabiška. Diváci: 1230. Poločas: 0:1. FC Hradec Králové: Vízek – Klíma, Král, Leibl – Mejdr, Kodeš, Rada, Harazim (68. Prekop) – Rybička (68. Dvořák), Vašulín (75. Doležal), Vlkanova. 1. FC Slovácko: Fryšták – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Daníček, Ljovin – Petržela (68. Holzer), Sadílek, Havlík – Šašinka (52. Cicilia).