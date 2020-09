2. KOLO

Živanice – Zápy 2:2 (penalty: 5:4)

Fakta – branky: 24. Petrus, 79. D. Pánek – 23. Jelínek, 45. Magera z penalty. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Poločas: 1:2. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, Polák – Langr – Knespl (84. Gašpar), Kakrda, Petrus (55. Zavřel), Kopecký – Štěpánek (62. D. Pánek).

Dukla Praha B – Pardubice B 4:1

Fakta – branky: 10. Studnička, 75. Palacios, 76. Jeřábek, 87. Houha – 42. Lee. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 1:1. FK Pardubice B: Šmíd – Zukal, Kubart, Čihák – Formáček (71. Zelenka), Jiroutek, Gočaltovský, Sychra, Kurka (86. Pitter) – Lee (84. Polívka), Boura.

Jablonec B – Ústí n. O. 5:2

Fakta – branky: 40., 61. a 82. Daníček, 57. Velich, 73. Kinčl – 16. Souček, 52. Voleský. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 4:3. Diváci: 227. Poločas: 1:1. Ústí n. O.: Jeřábek – Ptáček (88. Bohunek), Chleboun, Mikor, Langer – Nathan (46. M. Krátký), Špatenka (84. Procházka), Lněnička, Tichý (69. Pinkava), Souček – Voleský.

Teplice B – Hradec Králové B 0:1

Fakta – branka: 5. Locker. Rozhodčí: Starý. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (92. Baftijar). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Hradec Králové B: Mach – Finěk, Vyšehrad (61. Podsadlo), Locker, Kosař – Vobejda – Mahr, Doležal, Bičiště (87. Zbořil), Kejř (79. Sokol) – Šípek (46. Vozáb).

Ml. Boleslav B – Chlumec n. C. 3:2

Fakta – branky: 15. Kopa, 23. a 90. (+2) Douděra – 65. Vejr, 90. z pen. Bastin. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 1:0. Diváci: 152. Poločas: 2:0. Chlumec nad Cidlinou: Brát – Veselka (57. Hynek), Havel, Jarkovský, Žahourek (29. J. Labík) – T. Labík, Čáp, Kučera (57. Vejr), Kopáč (89. Sedláček), Kadlec – Bastin.

Další výsledky – 2. kolo: Zbuzany – Liberec B 3:1, Bohemians B – Velvary 0:2, Přepeře – Brozany 2:0.

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „V první půli jsme hráli velmi dobře. Soupeř měl problémy s naši obrannou hrou. Vstřelili jsme úvodní branku a utkání se pro nás vyvíjelo dobře. Bohužel jsme těsně před pauzou chybovali v rozehrávce a soupeř vyrovnal. Druhý poločas pro nás začal opět dobře, soupeř chyboval v rozehrávce a snadno jsme se dostali opět do vedení. Bohužel to bylo z naší strany vše. Jablonec po našich laciných chybách rychle otočil a utkání dovedl do vítězného konce. Sportovně musím uznat, že vyhrál zaslouženě.“

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „V první půli se jednalo o vyrovnaný zápas, přesto šel soupeř do kabin s jednobrankovým náskokem. Po pauze jsme byli jasně lepší, ale stačili jsme pouze vyrovnat. K vítězství jsme měli blíž, ale bohužel žádnou ze šancí jsme nezužitkovali. Penalty jsou vždy loterie, tentokrát byl rozstřel hodně dramatický. Do 4. série oba celky proměňovaly, ale pak se exekutoři zasekli. Zápy nedaly třikrát za sebou, my dvakrát a proto jsme získali bod na víc.“

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B: „Do utkání jsme vstoupili dobře a Pepa Locker po srandardce skóroval. V první půli jsme měli ještě nějaké příležitosti, ale i domácí zahodili jednu loženku. Vedení bylo asi zasloužené. Po změně stran šel náš výkon dolů. Tepličtí byli více na míči, což vyústilo v možná trochu přísnou penaltu, kterou naštěstí Ondra Mach chytil. To asi rozhodlo. Jsme rádi za tři body z venku, ale stále je co zlepšovat. Poprvé v sezoně jsme uhráli vzadu nulu, což nás těší, nejvíce pak bývalého skvělého obránce a dnes mého asistenta Pavla Krmaše.“

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Do utkání jsme neměli úplně ideální vstup, Dukla byla nebezpečnější. Poté se hra vyrovnala a od 20. minuty jsme byli aktivnější a do poločasu jsme zaslouženě vyrovnali. Ve druhé půli jsme byli do 70. minuty lepším týmem. Zápas zlomila neproměněná vyložená branková příležitost Jiroutka a poté Dukla během dvou minut utkání otočila a rozhodla. Je škoda, že jsme si nechali utkání utéct během dvou minut, což náš celkem solidní výkon zbytečně devalvuje.“

Jan Kraus, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „V nastavení nám propadl centrovaný míč a inkasovali jsme. Je to škoda. Tohle by se stávat nemělo. Prohrávali jsme už 0:2, ale snížení na 1:2 nám strašně pomohlo. Od té chvíle jsme se zvedli a začali mít převahu. Zaslouženě jsme v závěru vyrovnali. Jenže přišlo to, co přišlo. Remíza by byla spravedlivá. Hraje se ale i v nastaveném čase, klíčovou situaci jsme nezvládli."