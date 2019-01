Praha - Fotbalisté FC Hradec Králové jsou ve 3. kole Poháru ČMFS. Posunula je tam včerejší výhra ve vršovickém Ďolíčku, kde díky skvělému nástupu totálně zmrazili domácí celek Bohemians 1905, svého druholigového rivala.

Fanoušci Bohemians se dočkali premiérového bodu v Gambrinus lize. | Foto: GetPhoto/Robin Drahoňovský



FC Bohemians 1905 – FC Hradec Králové 1:3 (0:2)

Branky: 74. Morávek – 7. Kaufman, 9. Svoboda, 90. (+1) Pacák. Rozhodčí: Hrubeš.

ŽK: 2:3. Diváci: 2420.

Sestavy – FC Bohemians 1905: Havránek – Karal, Nikl, Pávek (46. Lukáš), Rychlík – Moravec (64. Škoda), Adam, Morávek, Hašek, Róth (46. Kunášek) – Bálek.

FC Hradec Králové: Podhajský – Přibyl (81. Vít), Němeček, Chleboun, Kalousek – Svoboda, Krejcar, Fischer, Válek (74. Pacák) – Dvořák (64. Černý), Kaufman.



„Votroci“ prožili v Ďolíčku úvod z kategorie snů. V 7. min. si na hranici vápna narazil míč s jedním ze spoluhráčů Kaufman a nádhernou střelou do pravé šibenice poslal svůj tým do vedení – 1:0. To ale nebylo zdaleka všechno. O dvě minuty později zvýšil náskok po rychlém protiútoku Svoboda (2:0), což s psychikou „klokanů“ evidentně otřáslo. Hradec kontroloval hru, ve 25. min. měl ale štěstí, když se Róthův centr snesl na tyč Podhajského branky. Domácí mohl ještě více srazit do kolen Kaufman, dvakrát však v nadějných situacích neuspěl. Další velkou šanci spálil těsně před poločasem po nebezpečné Dvořákově hlavičce Válek.



Domácí kouč reagoval na nepříznivý vývoj dvojím střídáním, nicméně Hradečtí stále pohodlně udržovali dvoubrankové vedení. Strachovali se až v 66. min., kdy Škoda trefil tyč! Klokani byli čím dál nebezpečnější, v 72. min. vystřihl parádní nůžky Hašek, Podhajský ale jeho akrobatický pokus reflexivně vyrazil. Jenže o dvě minuty později byl už hradecký gólman krátký na Morávka, který si před tím doslova pohrál se dvěma protihráči – 1:2. ,,Votroci“ v závěru bránili ze všech sil a v 88. min. přežili klinickou smrt, když Adam neproměnil penaltu nařízenou za faul na Škodu. Bývalý hráč Pardubic se pokusil o panenkovský dloubák, zkušený Podhajský však zůstal stát a míč pohodlně lapil. Postup Hradce pak definitivně stvrdil v nastaveném čase střídající Pacák – 1:3. (re)

. . .