Hradec Králové - Už s čerstvou posilou Ladislavem Martanem se na týdenním soustředění v polském Walbrzychu připravují fotbalisté Hradce Králové. V úterý svěřenci kouče Bohuslava Pilného sehráli první zápas, v němž porazili Lechii Dzierzoniow 2:1.

Igor Súkenník. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Příchod Martana se definitivně stvrdil v pondělí. Podle všeho by měl být poslední letní posilou „votroků". Příchod záložníka Tomáše Jirsáka s největší pravděpodobností nedopadne.

Přesto s posílením kádru hlavně v útočné fázi může v hradeckém klubu panovat spokojenost.

Šestadvacetiletý Martan byl loni v dresu Varnsdorfu s jedenácti góly druhým nejlepším střelcem Fotbalové národní ligy za hradeckým Janem Pázlerem (17 gólů), před dvěma týdny přišel na východ Čech i znojemský útočník Libor Žondra, jenž se v uplynulé sezoně FNL trefil devětkrát.

Hradec tak má v kádru tři ofenzivní borce, kteří vstřelili téměř čtyřicet branek ve druhé lize. Tohle už může být velká palebná síla.

„Těším se. Přestup se docela táhl a v posledních chvílích jsem ani nedoufal, že to dopadne. Vše se ale v dobré obrátilo a hrozně jsem se sem těšil. Jsem plný očekávání," vykládal pro klubový web Ladislav Martan poté, co se jeho příchod do Hradce stal skutečností.

Dokonce kvůli tomu odmítl i nabídku Baníku Ostrava, který bude v nadcházející sezoně usilovat o návrat mezi elitu.

„Jednoznačně jsem preferoval prvoligovou nabídku od hradeckého klubu. Měl jsem od začátku jasno, akorát jsem nevěděl, zda se přestup dotáhne, nebo ne," dodal Martan, který může nastupovat v útoku i v záloze.

Za sebou už má dvě prvoligová angažmá: v Liberci, kde nakoukl do velkého fotbalu, a ve Slováku. Dohromady v nejvyšší soutěži nastoupil k patnácti zápasům.

„Moc se těším, až si s kluky zahraju, a až začnu vstřebávat styl tohoto týmu," povídal Martan před odjezdem na soustředění do Polska. Včera se nedočkal. V dresu Hradce si zápasovou premiéru odbude až dnes v utkání s týmem Chrobry Glogow (16), do něhož zasáhne odlišná sestava.

Lechia Dzierzoniow – Hradec Králové 1:2 (0:0). Branky: 89. Juraszek – 62. Žondra, 71. z pen. Súkenník. Hradec: Ottmar – M. Černý, Chleboun, Bederka, Mudra – Vobejda – Súkenník, Zorvan, Trubač – Žondra, Pázler.

Účastník čtvrté nejvyšší polské soutěže podal houževnatý výkon. „Soupeř byl dobře organizovaný. Do 62. minuty nám dělal problémy, měli jsme převahu, ale nemohli jsme se přes něho dostat. Zahrávali jsme i hodně rohů, ale vše ubránil. Až potom se po individuální akci prosadil Žondra, na něhož následně byla i penalta, kterou proměnil Súkenník," uvedl asistent trenéra Karel Podhajský.

Kromě toho Pázler nevyužil dvě tutovky a Zorvan jednu. „A přišel trest, soupeř snížil a nebýt skvělého zákroku Radima Ottmara, tak v závěru i vyrovnal," dodal Podhajský.