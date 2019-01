Hradec Králové - Trenéři fotbalistů Hradce Králové zúžili kádr. Největšími posilami se stávají Kraják, Vaněček a navrátilec Rolko. V sobotu Hradečtí sehrají na Bavlně duel s Chrudimí.

Příprava fotbalistů FC Hradec Králové na novou sezonu. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Řez kádrem včera učinili trenéři fotbalistů Hradce Králové. V týmu pro nadcházející druholigovou sezonu jsou 3 brankáři a 21 hráčů do pole. Plus marodi Pavel Dvořák a Tomáš Holeš.

Mezi fotbalisty, kteří se nevešli do A-mužstva, je Emir Halilovič. Bosenský záložník se bude připravovat s juniorkou. Stal se volným hráčem a může si hledat angažmá.

„Nelíbilo se nám, jak pracoval po dobu tří týdnů v přípravě. Ani v zápasech jeho výkony nebyly podle našich představ, musí se naučit hrát nejen dopředu, ale i dozadu. Navíc jsme usoudili, že bude lepší, když si z bosenských hráčů ponecháme v týmu jen dva," řekl hlavní kouč Luboš Prokopec na adresu třiadvacetiletého Haliloviče, který na východ Čech přišel loni na podzim.

Z Bosňanů tak pokračují jen záložník Haris Harba a mladý útočník Asim Zec.

Dalšími hráči, kteří neuspěli na letních testech a neprotlačili se do kádru „votroků" jsou: Jakub Urbanec (přišel z Převýšova), Adam Beránek (Plzeň), Libor Tafat (Chomutov) a Luboš Kolár, který dorazil v tomto týdnu z Nitry. Skončil i třetí brankář Radim Ottmar.

Kádr pro sezonu

Brankáři: Jiří Lindr, Tomáš Koubek, Radim Jehlička.



Obránci: Jiří Poděbradský, Matěj Bodlák, Adrian Rolko, Marek Plašil, Radek Hochmeister, Marián Hock.



Záložníci: Jaroslav Zelený, Jan Shejbal, Jiří Janoušek, Martin Kopač, Jan Šisler, Haris Harba, Tomáš Malinský, David Sixta, Petr Schwarz.



Útočníci: Marek Kulič, Jan Hodas, Radek Voltr, Ondřej Kraják, David Vaněček, Asim Zec.



Dlouhodobě zranění: Pavel Dvořák a Tomáš Holeš.

„Na pozici Beránka (krajní obránce) máme naše kmenové hráče. Tafata jsme neangažovali vzhledem k tomu, že zůstává Harba a počítáme s návratem Pavla Dvořáka. Kolár měl trochu smůlu v tom, že přijel až tento týden. Nakonec jsme se rozhodli, že už nikoho nového brát nebudeme," objasnil Prokopec.

Jiné je to v případě Urbance. „Je to rychlostní typ, určitě ho budeme dál sledovat a není vyloučeno, že ještě šanci dostane," uvedl kouč. Urbanec by se měl vrátit zpět do Převýšova, nebo bude hrát za juniorku.

Z marodů by na podzim mohl naskočit útočník Pavel Dvořák. U obránce Tomáše Holeše je stav složitější.

„Pavel Dvořák po zranění kolena trénuje individuálně. Přáli bychom si, aby se během podzimu zapojil do hry. Tomáše Holeše už tři měsíce trápí bolesti zad. Na magnetické rezonanci lékaři zjistili, že to snad mohou způsobovat výrustky na kyčli. Teď se řeší způsob léčby. Myslím si, že na podzim do hry nezasáhne."

Z mladíků trenéra Prokopce přesvědčili brankář Radim Jehlička, obránce Matěj Bodlák, záložníci Jan Shejbal, David Sixta a Martin Kopač, jenž odehrál už poločas posledního prvoligového duelu s Plzní.

„Jsou to hráči, kteří mají potenciál, proto dostali šanci. A dál s nimi budeme pracovat," poznamenal Prokopec.

Novými tvářemi jsou útočníci Ondřej Kraják (odchovanec, který se vrací ze Sparty) a David Vaněček (Plzeň).

Největší posilou je návrat hradeckého odchovance Adriana Rolka. Čtyřiatřicetiletý stoper přichází na půlroční hostování z Mladé Boleslavi.

„Vracím se po sedmi letech do klubu, kde jsem fotbalově vyrůstal. Dohodli jsme se na půlročním hostování, v zimě pak uvidíme, co bude dál. Hradci bych rád pomohl v co nejrychlejším návratu zpět do ligy, kam patří," uvedl Rolko.

V sobotu se „votroci" utkají na hřišti SCM Bavlna s Chrudimí (10.30). Utkání se původně mělo hrát na hřišti účastníka ČFL, ale na jeho žádost se duel přesunul do Hradce.