'Votroci' vyškolili mladíky

Nymburk – K přípravnému utkání do nymburského sportovního centra si včera odskočili druholigoví fotbalisté FC Hradec Králové. Soupeřem jim byl reprezentační výběr do 19 let vedený Jaroslavem Hřebíkem.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

ČR „19“ – FC Hradec Králové 1:3 (0:2). Branky: 86. Musiol z pen. – 26. Tomašák, 37. Rezek, 76. Voltr. Sestavy – ČR „19“ – I. pol.: Zapletal – Jánoš, Koutný, Murín, Machalický (22. Mareš) – Bořil, M. Pospíšil, Folprecht, Krejčí – Hora, Fantyš. II. pol.: Koubek – T. Pospíšil, Koutný, Polom, Mareš – Hovorka, Šindelář, Hanousek, Murín – Skalák, Musiol. FC Hradec Králové: Šimon – Wozniak (64. Přibyl), Chleboun (64. Němeček), Kasálek (58. Karal) – Rezek (64. hečko), Hochmeister (58. Fischer), Nemček (64. Janoušek), Poděbradský (64. Zelený) – Dorotík (64. Voltr), Dvořák, Tomašák (46. Černý). Soutěžní formu přenesli „votroci“ i do zápasu s ambiciózními mladíky. Už v prvním poločase si vytvořili dvoubrankový náskok. O první zásah se postaral Tomašák, který zúročil přihrávku Poděbradského. Druhý přidal ve 37. minutě Rezek, jehož přímý kop z levé strany doplachtil po zaváhání brankáře Zapletala až do sítě. Hradecký záložník se pak blýskl ještě individuálně, kdy pronikl až před Zapletala, ale skóre se neměnilo.

Po přestávce přišel na hřiště nejlepší hradecký kanonýr Pavel Černý. Po jeho akci se Zeleným zvyšoval v 76. minutě Voltr už na 0:3. Reprezentanti se dočkali těsně před koncem, kdy proměnili pokutový kop (1:3). V závěru mohl přidat čtvrtý gól Černý, míč však poslal o centimetry vedle. V nastaveném čase ještě zmařil Šimon čistou gólovou příležitost Musiola.

„Kluci k utkání přistoupili zodpovědně, s chutí si zahráli. Příprava s perspektivními mladíky splnila účel. V našem podání byl asi nejhezčí třetí gól,“ poznamenal hradecký asistent Michal Šmarda.

Autor: Pavel Král