Bývalého „klokana“ Michala Pávka pondělní zápas s Bohemians 1905 z míry nevyvede

Je vítězství se Spartou zatím nejsladší v ligové kariéře?

Určitě. Jsem za ně hrozně rád. Jednalo se o můj první zápas v Hradci Králové. Před fantastickou kulisou jsme porazili úřadujícího mistra, což se nestává každý den.

Našel se prostor pro menší oslavu?

S klukama jsme po zápase zašli na večeři a samozřejmě zápas ze všech stran rozebírali. Z celého mužstva čišela obrovská radost. Navíc jsme dostali dva dny volna, takže jsme se mohli rozjet domů a užít si to také v rodiném kruhu.

Přivítala vás přítelkyně šampaňským?

(směje se) To ne. Přítelkyně se na utkání byla podívat. Jenom mi řekla, že to bylo dobrý.

S jakou vás po dvoudenním volnu uvítal v kabině kouč Kotal?

Trenér nám poděkoval a pogratuloval za výkon proti Spartě, ale vzápětí nás okamžitě vrátil zpátky na zem. Následoval ostrý výběh v okolí Biřičky.

Překvapil vás tím?

Nevím, jak kluci, ale já jsem vykulenej docela byl. Trošku víc jsme se proběhli, ale je to potřeba. S Bohemkou hrajeme až v pondělí, takže jsme dobíjeli baterky.

,,Klokani“ urvali v Edenu bod proti favorizované Slavii. Dá se očekávat těžší zápas než se Spartou?

Jsem o tom přesvědčen. Sparta k nám přijela hrát otevřený fotbal, Bohemka bude více ponaučená. Ke všemu ji zdobí propracovaná defenziva, z níž bude pramenit hrozba rychlých protiútoků.

Myslíte, že má trenér Hoftych váš styl přečtený?

On je dobrý stratég. Náš zápas se Spartou viděl. Však mi také hned poslal zprávu, že nám gratuluje, že se mu to líbilo. Teď se ale všechno maže. Oba týmy se na sebe důkladně připravují. Rozhodne se na hřišti, nebude to žádná procházka.

V Ďolíčku jste strávil velkou část kariéry. Jistě to pro vás bude specifické utkání…

Já si to tak neberu. Budu se připravovat jako na každý jiný zápas. Je to mistrák a je jedno, jestli nastoupíte proti Slavii nebo Bohemce.

Přesto. Setkáte se s bývalými spoluhráči. To na hřišti leckdy nebývají jednoduché situace…

Špičkování je normální věc. Ale já mám spoustu bývalých spoluhráčů i v jiných klubech. Z míry mě to rozhodně nevyvede.

Fanoušci Bohemians bojkotovali úvodní duel v Edenu, ale do Hradce zřejmě zamíří v hojném počtu. Dá se očekávat podobná atmosféra jako se Spartou?

Doufám, že jo. Fanoušci Bohemky jsou fantastičtí. Ať se hrálo kdekoliv, vždycky přijeli a ohromně fandili. Společně s našimi fandy, kteří byli úžasní a mile mě překvapili, by mohli vytvořit perfektní fotbalovou atmosféru.

Váš spoluhráč Václav Pilař říkal, že to bude o jednom gólu. Souhlasíte s ním?

Možné to je. Bylo by fajn, kdyby se nám podařilo vstřelit rychlý gól. Kdo ho dá, bude mít v zápase hodně navrch.

Právě „klokani“ zaskočili v úvodním kole Slavii bleskovým úderem. To budete mít zřejmě na paměti…

Musíme být koncentrovaní od první vteřiny, to je jasné. Oni budou makat od první do pětadevadesáté minuty. V tom se jim musíme nejen vyrovnat, ale ještě je nasazením a bojovnosti předčít. Když k tomu přidáme i fotbalovost, dopadne to dobře.

Vypíšete za vítězství zvláštní prémii?

Když to vyjde, občerstvení kluky nemine.