Hradec Králové -Novým trenérem druholigových fotbalistů FC Hradec Králové je Václav Kotal. Šestapadesátiletý kouč nahradí u týmu Oldřicha Machalu, kterého vedení klubu v pondělí kvůli špatným výsledkům odvolalo z funkce.

Kotal naposledy vedl třetiligový Náchod-Deštné, v Hradci Králové podepíše smlouvu na rok a půl.

Podle sportovního ředitele Luboše Kubíka bylo angažování Kotala tím nejlepším řešením. O žádnou náhodnou volbu se nejednalo. „Je to Hradečák, dokonale zná prostředí v klubu a zdobí ho bohaté zkušenosti. Jsem rád, že naši nabídku přijal,“ řekl Deníku slavný fotbalový internacionál. „Viděl jsem způsob jeho koučování. Má to hlavu a patu. Ať už se to týká disciplíny, nasazení či taktiky. Byl to pro nás zkrátka nejlepší možný kandidát.“

Hradecké prostředí zná nový kouč opravdu dokonale. V klubu patřil už coby hráč řadu let k vůdčím osobnostem, za éry bratří Vodů si vyzkoušel i roli sportovního ředitele a coby trenér postoupil s rezervou do ČFL. V trenérské práci jej následně výrazně inspiroval Jaroslav Hřebík, jemuž byl pravou rukou v Jablonci, pražské Spartě a následně při zahraničním angažmá v moskevském Dynamu.

Vyzkoušel si rovněž roli skauta. V posledních dvou sezonách působil Kotal na postu asistenta Jaroslav Šilhavého v Kladně a Plzni. Před začátkem jarní části se vrátil do rodného Náchoda, kde přislíbil pomoc při záchraně třetí nejvyšší soutěže. „Samozřejmě se mi neodcházelo lehce. Měl jsem ale s vedením dohodu, že mě v případě nabídky od profesionálního klubu, uvolní. Rozhodně jsem však nečekal, že to přijde takhle brzy. Pomoci Hradci je pro mě velká výzva,“ poznamenal nový kouč k výměně působišť.

Ač byl do funkce oficiálně uveden v úterý na odpolední tiskové konferenci, dopoledne už se staronovým asistentem Michalem Šmardou vedl tréninkovou jednotku. „Viděl jsem poslední dva zápasy. Hráčům jsem v kostce naznačil, co bych si z jejich strany představoval. Oni sami mě musí přesvědčit, zda si zaslouží být v nominaci na utkání,“ pravil Kotal ke svému úvodnímu projevu v kabině.

Výrazně špatný psychický stav spojovaný s nelichotivým postavením v tabulce u svých nových svěřenců nepozoroval. „Absolvoval jsem s týmem teprve hodinový, spíše regenerační trénink. Nepřipadalo mi, že by s psychikou měli hráči nějaké velké problémy. Pokud nedáte ve třech zápasech gól, je to sice k zamyšlení, ale společnými silami se nám snad ze složité situace povede uniknout co nejdříve.“

Posloužit by tomu měly i individuální pohovory. „Chystáme se na ně. Doba je ale hektická. Už v pátek nás čeká těžké utkání na Dukle. Po něm bude pro podobné záležitosti i poznání mužstva větší prostor,“ poznamenal kouč.

Vizitka - Václav Kotal



Narozen: 2. října 1952

Hráčská kariéra: Náchod (1974), Sparta Praha (1974 – 1982), Hradec Králové (1982 – 1987), roční angažmá na Kypru, pět let hrající trenér v nižších soutěžích v Rakousku.

Ligové starty/góly: 190/31

Trenérská kariéra: Hradec Králové (B tým), Jablonec (asistent), Sparta Praha (asistent a trenér B mužstva), Dynamo Moskva (asistent), Kladno (asistent), Plzeň (asistent), Náchod, Hradec Králové.

Trenérské úspěchy: postupy s rezervními týmy Hradce Králové (ČFL) a Sparty Praha (II. liga).