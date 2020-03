Až do čtvrtečních 14 hodin to vypadlo, že se většina sportovních akcí v regionu odehraje bez diváků, jenže poté vláda vyhlásila nouzový stav a všechno je jinak.

Fotbalové soutěže a i další významné sporty jsou většinou pozastaveny na 30 dní. Jednotlivé svazy věc řeší individuálně. Například druhá hokejová liga byla zrušena.

A co to znamená pro fotbal v regionu? „Teď nezbývá než čekat a za měsíc se uvidí, jestli se soutěže stihnou zpětně dohrát, pro mě by to bylo spravedlivější, ale zdraví je nejdůležitější. Je to mimořádná situace, proto je tohle asi dobré řešení,“ myslí si Ondřej Nejman, trenér divizního Náchoda.

Jeho tým odložení soutěží a možná i celkové zrušení může mrzet dvojnásob. Skvěle šlape a mohl pomýšlet na nejvyšší příčky. „Na nějaký postup jsme teď opravdu nepomýšleli. Mě to mrzí hlavně kvůli klukům. Na tréninku jsem totiž viděl, jak je fotbal baví a teď najednou nic nebude. Až do včerejška jsme se připravovali na víkendový zápas, teď budeme čekat na vyjádření fotbalové asociace,“ říká Nejman.

Jak to teď bude vypadat s tréninky? „To zatím nevíme. Ale nejspíš to budeme řešit individuálně. Chceme, aby kluci zůstali v dobré kondici,“ pronesl náchodský lodivod.

Stejné téma řeší i další celky. Perfektní start do jara měl třetiligový Chlumec nad Cidlinou. Na nečekané vítězství 5:3 s jabloneckým lídrem tabulky teď nějakou dobu nebudou moci navázat.

„Samozřejmě nás to mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat, je to rozhodnutí vlády a přes to nejede vlak. Týden nechám klukům volno a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pravděpodobně do příští neděle dostanou individuální plán. Poté budeme reagovat podle toho, jak to všechno bude vypadat,“ uvedl kouč týmu Jan Kraus.

Další tým z České fotbalové ligy, rezerva FC Hradec Králové, tréninkový proces zrušil až do odvolání.

V tomto týdnu už nebude trénovat například ani divizní Dvůr Králové, o další přípravě mužstva by se mělo rozhodnout později.

Podobně budou postupovat i další kolektivy z Královéhradeckého kraje, záležet bude především na dalším vývoji epidemie.