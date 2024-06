Vy jste navíc gólově přeskočil Ladislava Schovance z Kosiček a stal jste se králem střelců. Řešili jste to se spoluhráči před zápasem, aby se to povedlo? Jsem rád, že to vyšlo. Samozřejmě se to v kabině řešilo, ale klukům jsem říkal, aby se hlavně vyhrálo pro trenéra Jiřího Suchánka, který po sezoně končí. Za všechno mu děkuji. Vítězství v tabulce střelců je taková třešnička na dortu.

Nakonec jste nasázel fantastických 35 branek, co na to říkáte?

Nebýt Radka Schuberta, který mi přihrál zhruba na 28 gólů, nedosáhl bych na to. (směje se) Děkuji nejen jemu, ale celému Slavoji. Je to i jejich první místo.

Jak ve Skřivanech vypadala rozlučka se sezonou?

Bylo maso, pivko, fotbalové Euro v televizi a nějaká ta kořalka samozřejmě taky. Řekl bych taková klasika jako na každé rozlučce u většiny týmů. Lepší a silnější kusy vydržely „rozlučkovat“ až do ranních hodin. (směje se)

Jaký zápas v uplynulém ročníku jste si nejvíc užil?

Musím říct, že si užívám každé utkání. Většinu sezony jsem odehrál s bolavým kolenem, proto jsem byl rád za všechny minuty, které jsem vydržel a odehrál.

Fotbalisté Skřivan takhle slavili výhru v Kosičkách.Zdroj: TJ Slavoj Skřivany

Je vám teprve 25 let, máte ambici si zahrát ještě vyšší soutěž?

Ambice jsou a vše by mělo být domluvené. Pokud vše klapne, měl bych přestoupit do Chlumce nad Cidlinou. Byl jsem tam už skoro celou zimní přípravu, na konci ní jsem ještě odmítl, že si chci zahrát jaro ve Skřivanech, ale slíbil jsem, že pokud na mě počkají, tak v létě přestoupím. Během druhé poloviny sezony jsem byl několikrát s trenérem Chlumce v kontaktu a před posledním mistrovským zápasem bylo jasné, že se k týmu připojím. Už mám teplákovku a tréninkové věci s logem Chlumce, což značí, že přestup je na spadnutí. (směje se)

Jak si v letní pauze nejlépe odpočinete od fotbalu?

Pár volných víkendů se určitě hodí k uzdravení všech bolístek ze sezony. Výlet a relax u vody je fajn. Ale půjdu se i párkrát proběhnout, ať jsem lépe nachystaný na letní přípravu a mistrovský podzim.

Sledujete právě probíhající mistrovství Evropy? Máte tip na vítěze?

Koukám, ale každý zápas ať už kvůli pracovnímu vytížení nebo příjemným starostem s desetiměsíční dcerkou nestíhám. Můj tip na vítěze jsou domácí Němci, ale bral bych i nějaké překvápko.