V Praze se předávaly tradiční Ceny Dr. Václava Jíry. Za Okresní fotbalový svaz Hradec Králové převzal toto prestižní ocenění Jiří Ryba, šéf třetiligového FK Chlumec nad Cidlinou.

Jiří Ryba (uprostřed) převzal v Praze prestižní Cenu Dr. Václava Jíry | Foto: Jan Tauber (FAČR)

Fotbalu, nejen v královéhradeckém okrese, jehož svaz jej nominoval, se Jiří Ryba věnuje celý život. A výrazně se profiloval i na celostátní úrovni. V různých klubech, kde působil, investoval nemalé finanční prostředky.

Jiří Ryba (vlevo) přebírá prestižní ocenění od předsedy FAČR Petra FouskaZdroj: Jan Tauber (FAČR)Nyní, v sedmasedmdesáti letech, je sportovním manažerem v třetiligovém FK Chlumec nad Cidlinou, v klubu, kde jako žák začal s fotbalem a do roku 1995 byl téměř čtvrtstoletí manažerem.

Pak přešel do AFK Atlantik Lázně Bohdaneč, kde se v pozici sportovního ředitele podílel na postupu do první ligy, kterou klub rok hrál. Následoval rok ve funkci sportovního ředitele prvoligového SK Hradec Králové.

V roce 2002 zamířil na sedmnáct let do SK Převýšov a klub i díky jeho všestranné podpoře postoupil z okresního přeboru do třetí nejvyšší soutěže. Mimochodem v roce 2011 vyřadil v poháru výhrou 3:0 i pražskou Slavii…

Jiří Ryba je držitelem několika ocenění v rámci kraje a Cena dr. Václava Jíry, kterou dostal, je ve správných rukou.

Lubomír Douděra