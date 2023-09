Od středy do neděle budou regionální deníky mapovat dění na turnaji Václava Ježka, který rok co rok pořádají česká města ve vzpomínce na legendárního kouče československé fotbalové reprezentace. Ten byl mimochodem úzce spjatý právě s Královéhradeckým krajem, v němž se letos turnaj koná.

Český národní tým na východě Čech změří síly postupně s výběry Turecka, Slovenska a Spojených států amerických. | Foto: fotbal.cz

Už tuto středu bude na třech východočeských stadionech odstartován 29. ročník turnaje Václava Ježka, který nese název Ježek Cup 2023. Stejně jako loni se jej zúčastní národní výběry osmnáctiletých fotbalistů ze šestí zemí a hrát se bude v jedné skupině, přičemž každá země odehraje tři zápasy s náhodně vylosovanými soupeři.

Češi pod vedením trenéra Aleše Křečka změří postupně síly se stejně starými výběry Turecka, Slovenska a nejvzdálenějším účastníkem turnaje Spojenými státy americkými.

Rozpis zápasů 29. ročníku turnaje Václava JežkaZdroj: fotbal.cz

V nominaci domácího výběru jsou hráči pražské Sparty či Slavie, Plzně, Ostravy, Olomouce, Českých Budějovic či Karviné, východní Čechy mají svého zástupce v obránci Václavu Jindrovi z FK Pardubice. Po jednom hráči vyslaly do nároďáku také Jihlava a Líšeň, nejdelší cestu na sraz pak absolvoval Daniel Tishler oblékající dres izraelského Maccabi Tel Aviv.

Český tým zahájí turnaj ve středu 6. září v Týništi nad Orlicí, kde nastoupí proti Turecku. Ve druhém zápase vyzve o dva dny později v Červeném Kostelci Slovensko, turnaj pak zakončí v neděli 10. září v Chlumci nad Cidlinou proti USA. Všechny duely pořadatelské reprezentace mají shodný začátek v 17 hodin.

Vedle již zmiňovaných stadionů se budou zápas Ježek Cupu 2023 hrát také v Trutnově, Hořicích v Podkrkonoší a Novém Bydžově. Zbývá dodat, že v loňském ročníku skončili Češi po dvou porážkách (1:4 s USA, 0:4 s Německem) a jedné remíze (2:2 s Finskem) poslední, turnaj hraný na jihu Moravy v okolí Zlína vyhrálo Německo.

Rozhovor s trenérem Alešem Křečkem

Fotbalovou reprezentaci do osmnácti let čeká v tradičním zářijovém termínu uznávaný mezinárodní turnaj Ježek Cup 2023. Mladí Češi pod vedením trenéra Aleše Křečka odehrají v Královéhradeckém kraji zápasy proti Turecku, Slovensku a USA.

Trenére, loni jste vedl reprezentaci do dvaceti let a nyní povedete národní tým hráčů do osmnácti let. Jak se na nově startující reprezentační sezonu chystáte?

V polovině srpna jsme s našim týmem absolvovali takový krátký minikemp, abych poznal nové hráče. V letošní sezoně povedu fotbalisty ročníku 2006, a ty jsem doposud ještě moc neznal. Vše bude pochopitelně směřovat k příštímu roku, kdy by tento tým měl v kvalifikaci zabojovat o účast na mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let.

Aleš Křeček, trenér české U18Zdroj: fotbal.czTeď vás v září čeká Ježek Cup 2023. To bude na úvod rozhodně zajímavá herní prověrka, že?

Je to tradiční a velký mezinárodní turnaj, takže mu přikládáme velkou váhu. Všichni se na něj samozřejmě moc těšíme. K turnaji mám opravdu velký respekt a jsem rád, že se ho mohu jako trenér účastnit. Jedná se již o 29. ročník, a to svědčí o tom, jakou má velkou tradici a historii. Naším cílem samozřejmě bude, abychom podali co nejlepší výkony a dosáhli jsme co nejlepších výsledků.

Hrát se bude ve východních Čechách. Co říkáte na toto prostředí?

Upřímně Královehradecký kraj zase tolik neznám. Pochopitelně znám stadiony v Hradci a Pardubicích, ale jinak další města a stadiony tolik pod palcem nemám. Těším se, že poznám nové lidi a nová místa, kde jsem třeba ještě ani nikdy nebyl. I z tohoto pohledu to pro mne bude něco nového.

Legendární kouč Václav JežekZdroj: fotbal.czJakou váhu účasti na turnaji přikládáte?

Loni se naší reprezentaci výsledkově turnaj příliš nepovedl. My letos uděláme vše pro to, abychom uspěli. Máme nyní rok na to, abychom vybrali co nejlepší tým pro příští sezonu, kdy bude tento ročník 2006 hrát ostré zápasy kvalifikace o mistrovství Evropy. Nicméně na Ježek Cup nejedeme tak, že bychom tam chtěli jen něco zkoušet. O dobrý výsledek nám jde vždycky a cílem mimo jiné bude i to, abychom se prosadili našim fotbalem tak, jako jsme se například v loňském roce prosazovali v reprezentaci do dvaceti let.

Postupně nastoupíte proti Turecku, Slovensku a USA. Co říci k těmto soupeřům?

Jsem rád, že všichni tři naši soupeři budou patrně hodně rozdílní. Dá se očekávat, že by se mohlo jednat o tři různá pojetí fotbalu. Určitě je to dobře a věřím, že nás to může obohatit. Dopředu jen těžko dokážeme odhadnout kvalitu a herní styl soupeřů, protože těch informací se dá sehnat opravdu jen málo. Nám to může být ale v podstatě jedno, protože my se chceme soustředit především na to, jakým způsobem se chceme na hřišti prezentovat my. Od všech tří soubojů ale očekávám jednoznačně velmi náročné a kvalitní zápasy.

V našich podmínkách bude asi velmi zajímavá konfrontace s týmem USA. Loni Amerika přijela s o rok mladšími hráči a vyhrála nad českým výběrem jednoznačně 4:1.

Tým Spojených států předvádí v posledních letech na všech úrovních skvělé výkony a nejinak tomu bylo i loni na Ježek Cupu. Těžko můžeme odhadovat, s jak silným týmem dorazí letos, ale i třeba úroveň americké MLS jasně ukazuje, jaký je v USA o fotbal zájem. Na stadionech panuje skvělá atmosféra a navíc se tam hraje výborný fotbal. Pro nás bude zápas s USA rozhodně velmi zajímavou konfrontací.

Konfrontace s výběrem Spojených států amerických bude pro české fotbalisty velmi zajímavá.Zdroj: fotbal.cz