ZAMĚSTNANECKÁ LIGA: Bez ztráty kytičky. Pro sladký triumf dokráčela Skupina ČEZ

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vítězné mužstvo zároveň vybojovalo postup do semifinálového kola, které by mělo proběhnout na přelomu května a června. Zde už půjde o postup do velkého celorepublikového finále.

GÓL a následná radost hráčů Skupiny ČEZ ve finálovém utkání. | Video: Petr Tomeš