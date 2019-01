Hradec Králové – Dusila je zranění, co to jen šlo. Fotbalisté Libčan si podzim doslova protrpěli. Výsledkem toho je až dvanácté místo se ziskem šestnácti bodů.

Zdeněk Karanský. | Foto: archiv

Zklamaný je nejen kouč ZDENĚK KARANSKÝ, ale také všichni ostatní v klubu.



„Po zranění hráčů se navíc od nás odvrátilo i fotbalové štěstí v koncovce," říká trenér týmu. Přes zimu chtějí v Libčanech stabilizovat kádr a zapracovat na zakončení, kde mužstvo tlačila bota nejvíce.

Jste hodně zklamaní? Určitě jste si představovali lepší podzim.

Ano, nebudu zastírat, že ne. Myslím, že zklamaný jsem nejen já. Na podzim se nám lepila na paty zranění, a to v dost hojném počtu. Třeba na zápas s Červeným Kostelcem chybělo osm hráčů základní sestavy, jen díky B mužstvu jsme ho odehráli.



Kde hledat příčiny nepovedené první poloviny soutěže?

Jak už jsem uvedl, hlavní důvod je ve zranění hráčů.



Šestkrát jste prohráli pouze o gól. Bodů tedy mohlo být rozhodně více, souhlasíte?

Tak to s vámi souhlasím. Po zranění hráčů se navíc od nás odvrátilo i fotbalové štěstí v koncovce. Na druhou stranu jsme někdy jasné situace vyřešili zbrkle.



Spolu s Broumovem a Úpicí jste vstřelili nejméně branek v celé soutěži. V koncovce vás tlačila bota nejvíce?

Myslím, že těch bot je více. Je jasné, že fotbal se hraje na góly, a ty nám na podzim dost chyběly. Ovšem často jsme i chybovali v obrané fázi, což bylo způsobené pomalu při každém zápase hýbáním se sestavou a migrací hráčů na jednotlivých postech.



Co uděláte pro to, aby bylo jaro lepší?

Jak jste již řekl, musíme zapracovat na koncovce. Na druhé straně bychom chtěli stabilizovat kádr a hrát se stabilní sestavou, ne jako na podzim, kdy jsme s ní neustále šachovali. Hráč přece nemůže jednou nastoupit v útoku a další zápas jako stoper.



Plánujete nějaké změny v kádru?

Musíme posílit ve všech řadách, ale je hrozně těžké sehnat hráče. Připadá mi, jakoby o tento sport byl čím dál menší zájem.



Jak bude vypadat zimní příprava?

Trénovat začínáme v pátek 16. ledna. Zimní příprava bude probíhat v domácích podmínkách, nikam pryč se nechystáme. Trénovat budeme dvakrát týdně a jednou budeme chodit na spinning nebo trampolínky.