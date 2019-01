Pardubice – Předseda Pardubického fotbalového svazu Vladimír Janata pro Deník zhodnotil skandální zápas v Živanicích, který vyvrcholil napadením rozhodčího.

„Osobně jsem na utkání nebyl, protože jsem měl jinné povinnosti. Na několika místech jsem předával poháry za prvenství v soutěži. Nadšený z toho nejsem. To, co se stalo, není dobré pro fotbal a hodně se dotklo našeho kraje. Vždyť z každé soutěže sestoupilo jedno mužstvo navíc. A co je nejhorší? Pokud se má tímto směrem ubírat fotbal, veřejnost na něj může postupem času zanevřít.



Zdá se, že na sestupu Živanic měl někdo zájem z vyšších kruhů. Už jsem nějaké verze slyšel. Se stejným problémem bojujeme i v krajských soutěžích. Mám na mysli domluvy klubů. Snažíme se, aby rozhodčí nebyli do této podivné hry zatahováni. Nedělám si však iluze, protože máme indicie, že se tak stává. Pro příští rok chceme zavést video, aby všechny podezřelé momenty byly zdokumentovány. Na závěr bych chtěl zopakovat, že mě živanická kauza hodně mrzí a podle mého názoru bude mít dalekosáhlejší důsledky. Jen doufám, že se nezamete pod koberec.“



Obsáhlejší rozhovor s předsedou Pardubického krajského fotbalového svazu přineseme v následujících dnech. (zz)





JAK TO VIDÍ Pavel Ryšavý:

Závěr divize: Špína a brutalita

Pardubice – Fotbalová divize už to má za sebou. Díky Bohu!

Pomalu se chce říci, že už by ani v létě nemusela začínat. Praktiky, které na konci sezony vylezly na povrch, děsí.

Byl to hnus, velebnosti.

Ostudný závěr soutěže tak úplně přikryl fenomenální výkon pardubické Tesly. Divizi jasně dominovala, předváděla krásný fotbal, zaslouženě si vybojovala postup do ČFL. Rešetár a spol. rozdávali fotbalovou radost ne po gramech, ale po tunách.

Jenže všem je to nyní jedno.

Na Převýšov se provalilo, že se snažil domlouvat zápas v Ústí. V Živanicích byl v posledním kole zbit sudí.

Teoreticky připusťme, že rozhodčí v Živanicích mohl i za to, že pěnilo pivo ve stánku. Ale to je důvod ho nahánět a chtít mu namlátit?

Co se stane příště?

Budeme se na fotbale střílet?

Pokud došlo k pochybení, musí jednat svaz, ne nasupený fanoušek. To svaz musí záškodníkům zatnout tipec.

Jenže uznávám, v tom je možná trochu problém.

Také jste si chvíli mysleli, že přijde Ivan Hašek a společně se svou „ligou výjimečných“ vyvede český fotbal ze scestí zpět na výsluní?

Jak bláhové…

Jakkoliv čisté úmysly by předseda svazu mohl mít, tak nemá tak dlouhé prsty, aby jeho vliv dosáhl až do divize.

Tuto soutěž může nejvyšší vedení svazu, míněno Hašek a spol., pouze navštěvovat. Z bezpečnostních důvodů se do jejich řízení nemůže motat. Prý aby nedošlo k jejich ovlivnění…

Biblická semeniště hříchu Sodoma a Gomora byla spálena na popel. Fotbaloví hříšníci dopadnou jak?