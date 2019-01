Východní Čechy - Fotbalová divize C: Sslušný fotbal přinesl duel mezi Dvorem Králové a Vysokým Mýtem. Domácím se podařilo vyhrát 2:1, když vítězný gól vsítil novic ve dvorské sestavě Martin Hruška.

Dobrovice – Trutnov 0:0, na penalty 4:3

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Bod ze zápasu s takovým mančaftem je pro nás dobrý. Kluky musím pochválit za přístup k utkání, hráli velice zodpovědně. To, co jsme si před zápasem řekli, splnili do jedničky. Domácí byli lepším mužstvem v držení míče, ale my jsme dobře bránili a opět jsme chodili do rychlých brejků, které nám vcelku vycházely. Musím říct, že nás zdobila opravdu výborná defenzivní činnost."

Týniště nad Orlicí – Český Brod 2:0

Radek Hrubý, trenér SK Týniště nad Orlicí: „Čekali jsme těžký zápas, protože pět proher v řadě už na nás doléhalo. Šli jsme do toho s tím, že to konečně zlomíme. Už minulé kolo v Pardubicích jsme odehráli dobře, ale bez bodového efektu. Důležité bylo, že se nám podařilo vstřelit první gól a také, že jsme neinkasovali. To je do dalších kol pro nás pozitivní, že jsme schopni odehrát utkání bez obdržené branky. V minulých kolech jsme vždy nějaký ten gól dostali a to už se potom hraje špatně. Myslím, že proti kvalitnímu soupeři jsme předvedli dobrý výkon a zaslouženě zvítězili. Je to pro nás povzbuzení do dalších bojů."

Živanice – Ústí nad 0rlicí 0:1

Josef Košátko, trenér TJ Sokol Živanice: „Pohárové utkání se Spartou nám vzalo strašně sil a klukům zcela jiný fotbal zamotal hlavu. A během šesti dnů se museli přeorientovat na něco ale úplně odlišného. Takovou tu dělničinu. V první půlhodině utkání proti Ústí jsme byli neskutečně pomalí, nepřesní v práci s míčem a se zpožděným myšlením. Strašně těžko jsme se dostávali do zápasu, notabene když nás soupeř za naší liknavost a individuální chybu potrestal brankou. Překvapilo mě, že všichni hráči, včetně těch zkušených, kazili lehounké míče. Schovávali se jeden za druhého. Stát za lajnou bylo utrpením. Ve druhém poločase se náš výkon silou vůle o něco zlepšil. Nicméně spíše jsme to na trávníku dřeli, než abychom hráli lehce."

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Naše vítězství považuji tak trochu za malý zázrak, protože během minulého týdne nám kabinou prolétla viróza a pět hráčů ze základní sestavy nám onemocnělo. Byli jsme oslabeni, ale jsem rád, že mám široký kádr a silnou lavičku, protože dostali šanci kluci, co málokdy nastupují od začátku. Podařilo se nám dát poměrně brzo gól po standardní situaci a pak už jsme to i s trochou štěstí odbránili a odvezli jsme si šťastné tři body."

Benátky nad Jizerou – Letohrad 3:0

František Dvořák, trenér FK OEZ Letohrad: „První poločas byl herně i na šance vyrovnaný. Zlom v utkání nastal první inkasovanou brankou. Po této brance se obraz hry rapidně změnil. Domácím narostla křídla a my nebyli schopni náporu domácích čelit. Hráči Benátek nás předčili v nasazení a hlavně v agresivitě. Vítězství je pro domácí naprosto zasloužené."

Dvůr Králové nad Labem – Vysoké Mýto 2:1

Miroslav Chalupa, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Získali jsme velmi cenné a zasloužené tři body s kvalitním soupeřem. V prvním poločase jsme byli aktivnější a výsledkem našeho snažení bylo dvoubrankové vedení. Hlavně trefa z kopačky Ondry Vaníčka by mohla směle soutěžit o gól měsíce. Ve druhé půli se hra vyrovnala, soupeř po šťastné teči snížil, ale víc jsme mu nedovolili."

Roman Oliva, trenér SK Vysoké Mýto: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, jenže jsme zase neproměnili do patnácti minut dvě jasné šance. Poté jsme trochu polevili, což vyvrcholilo na konci poločasu, kdy jsme dvakrát inkasovali po našich hrubých chybách. Celý druhý poločas jsme měli hru vyloženě pod kontrolou, brzy jsme dali kontaktní gól, ale následně byla hra kouskována, přerušována a už jsme nedokázali utkání zvrátit, nebo alespoň vyrovnat."

Jablonec nad Jizerou – Náchod 0:2

Radovan Hromádko, sportovní manažer FK Náchod: „Věděl jsem, že Jablonec měl v předchozích zápasech problémy v obraně, což jsme v první půli dvakrát potrestali. Navíc jsme tam měli další dvě šance, přitom jednu vyloženou. Ale stav 2:0 byl dobrý start. Před druhým poločasem jsem hráče nabádal, aby to nebylo jako s Benátkami, což se povedlo. V úvodu jsme eliminovali tlak Jablonce, přežili jsme jednu šanci a soupeř to pak otevřel a my se díky tomu dostali do nehorázných šancí, které jsme ale už nedokázali proměnit."

Česká Třebová – Pardubice B 2:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Věděli jsme, že nás čeká technický, rychlý, kombinačně vybavený soupeř, což se i potvrdilo. Měli jsme dobrý vstup do utkání a v páté minutě jsme se dostali po pěkné akci do vedení. Po té jsme polevili v aktivitě a do vyrovnávací branky byli hosté nebezpečnější. O přestávce jsme si řekli, že v obranné fázi musíme být v dostupování soupeře aktivnější a v útočné fázi se musíme více tlačit do vápna. Ve druhém poločase soupeř již nebyl tak aktivní a pustili jsme ho prakticky jen do jedné šance, ale Hejl byl na místě. V čtyřiašedesáté minutě se nám podařilo využít standardní situaci. Soustředili jsme se na defenzivu a vyráželi do rychlých protiútoků. Dařilo se nám to a byli nebezpečnější než soupeř. I přes neproměněný pokutový kop jsme utkání dotáhli do vítězného konce."

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Tento zápas nemá smysl nějakým způsobem komentovat, neboť domácí asi potřebovali body více než my a proto vyhráli. Našim klukům nemám moc co vytknout, pouze při proměňování brankových jsme si měli počínat trochu důrazněji. Nezbývá nám, než na toto utkání co nejrychleji zapomenout a co nejlépe se připravit na domácí derby se Živanicemi."

Divize C

Hvězdy kola

1. Karel Krejčík (Týniště n. O.): Týnišťský útočník prokázal, že je svou dravostí a pohybem pro tým z Olšiny velkým přínosem. Má lví podíl na premiérových bodech divizního nováčka, když v utkání s Českým Brodem vsítil už v 9. minutě velmi důležitý úvodní gól.

2. Jaroslav David (Ústí n. O.): Velká poklona zkušenému matadorovi. Člověk by si řekl, že to nemá zapotřebí, ale on i přesto, že má virózu, nastoupil a obrannou čtyřku dirigoval jakoby mu nic nebylo.

3. Martin Hruška (Dvůr Králové): Největší letní posila se kvůli zranění dočkala premiéry až v 6. kole. Na hře domácího týmu to bylo znát, Hruška vstřelil v duelu s V. Mýtem vítězný gól.

Vítěz

Fotbalisté Ústí nad Orlicí: Tohle vítězství je zatraceně šťastné. K zápasu museli nastoupit vlivem virózy hráči, kteří obvykle nenastupují a oni to zvládli. Široký a vyrovnaný kádr má rád každý kouč.

Poražený

Fotbalisté Živanic: Bez síly, bez nápadu, bez bodů. Ambiciózní celek nezvládl bitvu s vedoucím Ústím. Po „vyčichlém" výkonu v prvním poločase po změně stran už gólové manko nesmazal.

Střelci

I. LIGA, II. LIGA, ČFL: 1. – 4. P. Dvořák (Hradec Králové, I. liga), Žalman (Union, ČFL), Vácha, Radouš (oba Chrudim, ČFL) vš. 2 branky.

DIVIZE C: 1. Fousek (Pardubice B) 4 branky; 2. - 4. Podolník (Dvůr Králové), Krčál (Týniště n. O.), Souček (Ústí n. O.) vš. 3; 5. – 13. J. Černík (Dvůr Králové), Hudec, P. Falta (oba Ústí n. O.), I. Svoboda (Vysoké Mýto), Vondra (Pardubice B), Kejzlar, Matějka (oba Trutnov), Buriánek (Živanice), Urbanec (Č. Třebová) vš. 2.

Střípky z fotbalového víkendu

Ofenzívní sílu Mýta udržel Dvůr na uzdě

Dvůr Králové - Takový výsledek před derby s Trutnovem potřebovali. Fotbalisté Dvora před týdnem odpočívali, když byl jejich souboj v Dobrovici odložen (na středu - pozn. aut.), na Vysoké Mýto se proto mohli řádně připravit. A tak se i stalo. Domácí soupeře zaskočili bojovným výkonem a krátce před pauzou i dvěma trefami z dílny Vaníčka a uzdraveného Hrušky. Hosté předvedli kvalitu především v ofenzívě, duo Svoboda – Mach však Chalupovi svěřenci nechali skórovat jen jednou. Další tutovku druhého jmenovaného totiž bravurně lapil gólman Matula.

Viróza, která vedla ke šťastné výhře

Ústí nad Orlicí - S vyjádřením trenéra Chudého, že se stal malý zázrak, nelze nic jiného než souhlasit. Ústeckou kabinou se prohnala v týdnu viróza, která si svou daň odnesla s sebou. Výčet nemocných by dal na dlouhý seznam. Jenže když má kouč, který byl mimochodem připraven na střídačce v dresu i společně se svým asistentem, dostatečně široký kádr, může si částečně libovat, a to i přesto, že ústecký B tým hrál ve stejný sobotní čas derby v Libchavách. Jasně, Ústí mělo štěstí, ale na to se historie ptát zanedlouho nebude.

Za Spartu teď platí nekřesťanskou daň

Živanice - Prokletá Sparta! Ne, toto zvolání nepochází ze slávistického kotle. Podobně by si mohl ulevit živanický trenér Josef Košátko. Jeho svěřenci totiž mají po utkání desetiletí totálně rozhozený fotbalový biorytmus. Proti českému mistru vydali síly na čtrnáct dní dopředu a ještě si hnuli s chemií mozku. V dohrávce v Letohradu sice prohráli na penalty, ovšem výkon nebyl nejhorší. Za to o víkendu to proti diviznímu lídru vypadalo, jako by spolu byli na hřišti poprvé. A kouč si mohl povzdechnout: Škoda, že nemohu střídat devět lidí.