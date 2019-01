Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Z jeho slov je cítit odhodlání a touha odčinit nepovedený závěr loňské sezony, který znamenal sešup z prvoligové společnosti. Hradecký kapitán Radek Hochmeister povede ,,votroky" za vytouženým snem, kterým je okamžitý návrat mezi elitu.

Martin Fillo z Plzně (vpravo) a Radek Hochmeister z Hradce Králové. | Foto: ČTK/Petr Eret

,,Já v tenhle tým věřím. Svoji sílu má," říká rezolutně. ,,Všichni moc dobře víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Postoupit je vždy náročnější než se zachránit. Výkonnost musí být stálá, je zapotřebí vyhrávat doma i venku. Žádné propady se konat nesmějí."

Chtělo by to určitě dobrý rozjezd…

Začátek je vždycky hodně důležitý, hlavně pro sebevědomí. V týmu máme nyní hodně mladých kluků. Druhá liga je trochu jiná než první. Zápasy jsou mnohem bojovnější a tvrdší.Většina týmů sází na agresivní pojetí a na to musíme být připraveni.

Považujete za šťastné, že začínáte prestižním utkáním s Pardubicemi?

Nevím jestli je to ta nejlepší varianta na úvod, ale tak to prostě je. Výhodou je, že hrajeme doma, mohlo by přijít hodně lidí a Pardubice by mohly být malinko zaskočený. V přípravě jim to šlo, porážely dobré týmy. Máme k nim zdravý respekt, ale samozřejmě chceme vyhrát a úspěšně se odrazit.

Kádr doznal poměrně velkých změn. Jaké ovzduší panuje v kabině?

Z týmu je cítit velké odhodlání. Mladí kluci mají dost velké sebevědomí, což je dobře. Někdy tedy až moc velké. (směje se) Je na nás starších, abychom je trochu krotili a usměrnili. Symbioza v kabině je velmi dobrá. Užijeme si i dost srandy.

Radek Hochmeister

Narozen: 6. září 1982

Výška: 190 cm

Váha: 78 kg

Stav: svobodný

Post: záložník

Číslo dresu: 5

Startů v I. lize: 188

Góly v I. lize: 8

Kluby, v nichž působil: AC Sparta Praha, FK Jablonec nad Nisou, Slovan Liberec, Sigma Olomouc, Kladno, Viktoria Plzeň, FC Hradec Králové

Úspěchy: postup do první ligy s Hradcem Králové v sezoně 2009/10

Druhou ligu jste charakterizoval jako soutěž, v níž se sází hlavně na důraz v osobních soubojích a patřičnou agresivitu. Názorným příkladem musel být poměrně vyhecovaný přípravný duel s Ústím nad Labem…

Je dobře, že jsme tenhle zápas absolvovali. Předvedli jsme v něm spoustu pěkných akcí i s gólovým zakončením (Hradec vyhrál 4:2, pozn. red.). Balon chodil od nohy, což je proti těmto týmům nejdůležitější. V bojovnosti se jim samozřejmě musíte vyrovnat, a když se k tomu pak přidá dobrý fotbalový projev, máte navrch. V tomhle utkání se to jasně ukázalo.

Přebíráte si někdy v hlavě nepovedené hradecké jaro?

Člověk o tom samozřejmě občas přemýšlí. Všichni víme, že jsme si to prohráli v podstatě sami. Soupeře, které jsme měli porazit, jsme měli doma. Ale nezvládli jsme to. Nemá cenu se na něco vymlouvat. Hodně nás to mrzí, protože rozdíl mezi první a druhou ligou je velký. Uděláme maximum, abychom Hradec do první ligy vrátili.

Vy načnete v černobílém dresu už pátou sezonu. Asi jste si po svém příchodu v létě 2009 nepředstavoval, že tu vydržíte takhle dlouho…

Bylo hlavně fajn, že jsme postoupili do ligy. Jako tým jsme šlapali a byl jsem tu spokojen. Hradec se mi líbí, přirostl mi hodně k srdci, takže nebyl žádný důvod k odchodu. Smlouvu mám podepsanou ještě na dva roky. Doufám, že ten druhý už bude zase prvoligový.

Pod trenérem Kotalem to byla v sezoně 2009/10 spanilá postupová jízda druholigovou soutěží. Tým měl svoji tvář, věděl, co chce hrát. Má ji i teď?

Každý trenér má trochu jiný rukopis. Za pana Kotala jsme všichni věděli, že systém, jakým jsme hráli, má hlavu a patu. Stejně to cítím i teď. Nehrajeme na náhodu. Víme, co se od nás požaduje a snažíme se to plnit. Fanoušky chceme bavit pěkným fotbalem.