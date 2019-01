Hradec Králové - Má předpoklady, aby boural obrany soupeřů i v první lize. Proto si ho také Hradec Králové vyhlédl a 191 cm vysoký útočník Libor Žondra na nabídku kývl. A smlouvu na dva roky podepsal ve středu, zrovna v den, kdy slavil sedmadvacáté narozeniny.

Libor Žondra | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

„Podpis s Hradcem Králové byl ten největší dárek k narozeninám," neskrýval radost Žondra pro web hradeckého klubu.

A „votroci" si mohou mnout ruce. O znojemského útočníka usilovaly také Karviná, Baník Ostrava a polský tým Piast Gliwice, který vede český kouč Radoslav Látal. Možná rozhodlo i to, že Žondra už se jednou v Hradci objevil. V roce 2013, tehdy za trenéra Jiřího Plíška, naskočil do zimní přípravy, jenže zdravotní potíže mu nedovolily prosadit se.

„Bohužel to nedopadlo, protože jsem měl problémy s achilovkou. Udělal jsem tenkrát hloupost, trénoval jsem přes bolest a dostal se mi do toho zánět. Pak jsem kvůli tomu měsíc marodil," vzpomíná. Dopadlo to smutně a po krátké zkoušce se tenkrát vrátil do HFK Olomouc, kde s fotbalem začínal.

Teď už věří, že se mu bude dařit. „Budu se snažit odvést tady kvalitní práci a doufám, že se stanu platným členem kádru. Hlavně se moc těším na první ligu, vždy jsem doufal, že si ji zahraju. Bude to určitě pro mě něco nového. O motivaci mám postaráno, nechci zklamat fanoušky," hlásí ofenzivní ranař.

A ještě tady je jedno pozitivum. Během svého angažmá ve Znojmě se potkal s Janem Pázlerem, který tam před svým příchodem do Hradce působil.

„S Honzou Pázlerem jsme kamarádi, hráli jsme spolu, dařilo se nám. Nyní mi tady v začátcích hodně pomáhá, dokonce jsem u něj teď i přespal. Pevně věřím, že nám to spolu půjde," věří Žondra.

A tahle útočná dvojice by mohla mít v lize ničivou sílu, Pázler byl v minulé sezoně se 17 góly nejlepším střelcem FNL, Žondra jich dal ve Znojmě devět.