Hejtman Jiří Štěpán požádal dobrovolné hasiče Královéhradeckého kraje, aby v obcích jejich působnosti aktivně pomáhali lidem kolem sebe.

„Se starostou krajského sdružení dobrovolných hasičů Jiřím Orsákem jsem se domluvil, že vydá pokyn všem našim dobrovolným hasičům, aby začali ve svých obcích aktivně pomáhat lidem, kteří to potřebují nejvíce. Tedy především seniorům a lidem s omezenými možnostmi pohybu. Je potřeba v tuto chvíli jednat rychle a pomoci jim zajistit léky jelikož řada z nich neovládá mobilní telefon tak, aby jim mohl praktický lékař vydat e-recept, nejdříve proto musí dojít pro recept do ordinace a poté do lékárny. Z důvodu strachu nebo dalších faktorů ale raději budou chtít zůstat v bezpečí domova, a právě jim budou dobrovolní hasiči nápomocni. Zároveň s tím budou rozvážet nejzákladnější potraviny a další potřeby pro domácnost. Všechno ovšem záleží na dalších krocích vlády,“ informoval hejtman Jiří Štěpán.