Místní hasiči letos oslavili 120. výročí založení svého sboru. Sbor dobrovolných hasičů Myštěves patří spolu s rybáři a Sokoly k nejaktivnějším myštěveským spolkům a kromě zásahů se zúčastňuje také několika soutěží. „Soutěžíme fair play, dáváme do toho vše a baví nás to,“ říkají hasiči.

Letošní léto bylo pro hasiče plné závodů. „Od konce června do konce července kluci i holky absolvovali celkem 5 kol VČHL. O svátku 5. července jsme se vydali do nedaleké Roudnice, kde se nám daří tak střídavě. Dále jsme měli 3 týdny volna a někteří z nás toho využili a vyrazili na dovolenou. Poté jsme vyrazili do Letohradu na 2 kola VČHL spojené s extraligou. Holky jsou na průběžném 2. místě. Na extralize mají také šanci na velmi pěkný výsledek, tak nám Všem držte pěsti a děkujeme za podporu,“ uvedli členové sboru.

Sbor dobrovolných hasičů Myštěves nyní zve všechny soutěžní týmy i příznivce požárního sportu na předposlední 13. kolo Extraligy České republiky v požárním útoku a zároveň na 10. kolo Východočeské hasičské ligy, které se bude konat 24. srpna od 11 hodin ve sportovním areálu v Myštěvsi. „Bohaté občerstvení a hodnotné ceny jsou samozřejmostí jako každý rok. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že si to u nás užijete alespoň tak jako vloni,“ zakončili hasiči.