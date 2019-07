Z 21. Mistrovství Evropy, které se konalo 8. a 9. června v německém Mönchengladbachu, přivezli zlato jak v jednotlivcích, tak i v týmech. Svými výkony se pod zlatý titul podepsal i profesionální hasič ze stanice Jičín nadstrážmistr Tomáš Višňar.

Čeští hasiči zažili obrovský úspěch na Mistrovství Evropy v disciplínách TFA, které se konalo v Německu. „Všech šest borců, kteří hájili barvy českých hasičů, přivezlo domů medaile. Ocenění sbírali jak jednotlivci ve svých kategoriích, tak ve štafetě. To jim přineslo i celkové prvenství a titul absolutních mistrů. Celkem přivezli závodníci domů 9 medailí - 5 zlatých, 1 stříbrnou a 3 bronzové. To je historický úspěch i přes to, že Češi patří už více než 10 let ke světové špičce v těchto disciplínách a jedná se o jeden z nejnáročnějších a nejextrémnějších závodů vůbec,“ uvedla za hasiče Martina Götzová.

Svého zástupce měl v týmu i Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, a to nadstrážmistra Tomáše Višňara ze stanice Jičín. Tomáš Višňar vybojoval na mistrovství zlatou medaili v kategorii 35 - 39 let a také byl členem zlaté štafety.