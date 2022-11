Určitě si dovedete představit, jak těžké je vystřihnout opravdu pečlivě detailní obraz na papíře. A co teprve na listu? Pro Japonského umělce, který na Instagramu vystupuje pod přezdívkou @lito_leafart, je to denní chleba. Ovšem příběh o tom, proč začal do listů vyřezávat detailní scenérie, není o nic méně působivý.