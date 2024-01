Generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček za sebou má nesmírně náročné období, kdy téměř neustále musel řešit dopingovou kauzu tří jeho hokejistů, teď se zdá, že vše brzy skončí. Za užití kontaminovaného přípravku Mesomorph V4 přišel první rozsudek od Národního rozhodčího soudu pro sport. Obránce Graeme McCormack dostal stopku na deset měsíců. Stejný verdikt se očekává i u útočníků Kevina Klímy a Martina Štohanzla, což by znamenalo, že by všichni tři mohli brzy naskočit do nejvyšší soutěže, jejich trest totiž vyprší 9. února.

Mimořádná tisková konference Mountfieldu HK. | Foto: Lubomír Douděra

V „nekonečné“ dopingové kauze trojice vašich hráčů Graema McCormacka, Kevina Klímy a Martina Štohanzla konečně přišlo první rozhodnutí, úleva?

Je. Možná si všechno ještě neuvědomuji, protože mě s tím čeká ještě spoustu další práce, ale pochopitelně to bude trochu příjemnější. Čekáme na zbylé dvě rozhodnutí a potom ještě budeme čekat na rozhodnutí disciplinární komise. To už jsou ale věci, které musíme zvládnout. Jsem hlavně rád, že se hráči postupně zapojí do procesu. Myslím, že to bude vzpruha pro ně i pro celý tým.

McCormack už trénuje s týmem, jak to má dvojice Klíma, Štohanzl?

Ti budou moci trénovat teprve až dostanou vyjádření jako Graeme. Mimo jiné se v něm píše, že s týmem mohou trénovat dva měsíce před vypršením trestu. Předpokládám, že rozhodnutí dostanou začátkem příštího týdne.

Pro vás osobně to bylo hodně náročných měsíců, viďte?

Říkal jsem v mnoha rozhovorech, že to bylo osm strašných měsíců.

Co bylo na psychiku to nejtěžší?

Byl to zmar, který cítíte každý týden, když se to protahuje. Vy máte více starostí, hráči jsou netrpěliví, nevydělávají peníze, nemohou hrát. Trenéři se ptají, kdy nastoupí. Opravdu nekonečný příběh, který trval osm měsíců. Doufám, že už to nikdy nezažiju.

Šok, velká křivda i osvěta. Jak šel čas s dopingovou kauzou Hradce

Psalo se o tom, že klub s hráči nevychází dobře, jak to bylo?

Je pravda, že se někde objevilo, že s nimi nespolupracujeme a že se budeme soudit, ale to je naprostý nesmysl. My jsme jim od začátku podali pomocnou ruku, sehnali jsme pana doktora Šťovíčka. Byli jsme u toho, když se sháněli všechny podpůrné argumenty. Hráči od nás dostali možnost individuálně se připravovat a využívat všechny věci v rámci zimního stadionu. Výzbroje a všechno ostatní. Vůbec nevím, kde se ty informace vzaly, myslím, že i hráči vám moje slova sami potvrdí.

Zjišťoval jste, jak se trojice ke kontaminovanému doplňku stravy dostala?

Postupně jsme zjistili, že si přivezli krabičku Mesomorphu V4 a že to brali. Ale abychom zjišťovali, co si hráči vezmou, to přeci nejde. Nevím, kdo konkrétně tu krabičku přivezl, ale vše konzultovali s doktorem, což jsme na začátku netušili. V kabině máme pár prověřených doplňků stravy a hráči si je můžou vzít. Jenže v šatně žijí tři hodiny a dalších 21 jsou doma. Tam se každý nějak stravuje a užívá doplňky stravy, což chápu, v dnešní době je to mezi sportovci běžné. My nejsme schopni tohle ohlídat.

Disciplinární komise extraligy bude řešit trest pro královéhradecký klub. Může dojít až k odečtu bodů, ale nejpravděpodobnější je asi finanční pokuta.

Já nic nepredikuji. Co můžu říct je, že jestliže se u hráčů prokázala lehká míra zavinění, je jasné, že klub s tím nemohl nic udělat, protože nic neorganizuje a hráčům zakázané látky nedává. Nějaký trest asi přijde, ale to nechám na komisi.

Pokračujte.

Nevím, co přijde, ale doufám, že si všichni přečtou skutečnosti, které zazněly. A to nejen členové disciplinární komise, ale i fanoušci a všichni ti lidé, kteří nás očerňovali a dělali z nás feťáky. Je to pádná odpověď na to, že se klub špatně nechoval a hráči podle mě udělali naprosto vše, aby se jim zakázané látky do těla nedostaly.

V jaké formě jsou hráči, mohli by naskočit hned do zápasů?

Všichni, co se v tom pohybujeme, víme, že něco jiného je trénovat a něco jiného hrát. Hráče chceme co nejdříve zapojit, aby se do toho rychle dostali. Určitě je podržíme, protože víme, že nějakou dobu jejich aklimatizace na zápasový režim bude trvat. Na druhou stranu jsme už jenom rádi za to, že budou s námi.

