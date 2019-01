Hradec Králové - Martin Hosták by vedle sebe uvítal ještě komentátorského kolegu Davida Pospíšila. S ním klub do budoucna ještě hodlá o případném angažmá jednat.

Trenér Martin Hosták. | Foto: Karel Dvořák

Dobrovolně strká hlavu do oprátky, rozhodnutí o přijetí angažmá v Hradci Králové mu rozmlouvali i jeho nejbližší. Martin Hosták (44) však jde do akce a s hokejisty má smělé plány.

„Věřím v postup do semifinále play off. Uvidíme, jak to bude s velkou baráží, každopádně ambice mám velké,“ prohlašuje uznávaný expert a hradecký rodák v rozhovoru pro Deník, který zprávu o jeho příchodu přinesl jako první.

V čem vás oslovila nabídka Hradce Králové?

Chci trénovat. Měl jsem už svrbění, že jsem delší dobu nestál na střídačce. Chyběl mi život v kabině, tréninky, zápasy. V Hradci jsem se narodil, v klubu jsem hrál od žáčků. Je to pro mě srdeční záležitost.

Jak na vaše rozhodnutí reagovala rodina a kamarádi?

Spíš mě od toho odrazovali. Moc pozitivních reakcí jsem nezaznamenal.

Tušíte proč?

Křeslo prvoligového trenéra není zrovna vděčné. Je to něco jiného než v extralize.

Přesto, berete Hradec jako svoji největší trenérskou štaci?

Rozhodně. Tři roky jsem byl v Chrudimi, tam jsem se po první lize rozkoukával. Pak u reprezentační osmnáctky.

Nebude na překážku vaše komentování pro Českou televizi?

Jsem rád, že mi klub vyšel vstříc a uvolnil mě na mistrovství světa, které se koná v květnu. Akreditace na tak veliký podnik se dělají několik měsíců předem. Pro televizi by bylo obtížné narychlo vyřizovat změnu. Řešil jsem to s Alešem Kmoníčkem (GM Hradce) i s Robertem Zárubou (šéfkomentátor redakce sportu ČT). Na prvním místě je Hradec, pak komentování.

Kdo za vás bude dohlížet během mistrovství světa na letní přípravu?

Jednáme s jedním z nejlepším kondičních trenérů v republice Ivanem Svědíkem. Před dvěma lety připravoval hokejisty Pardubic, kteří pak vyhráli mistrovský titul. Nemám vůbec strach, že by suchá příprava nebyla kvalitní.

Hradečtí fanoušci jsou vaším příchodem nadšeni. Počítáte s tím, že budou chtít zázraky na počkání?

(rozesměje se) Zázraky se v hokeji nedějí. Nejsem tady od toho, abych konal zázraky, ale abych mužstvo kvalitně připravil a v sezoně jsme předváděli lepší výkony, než tomu bylo dosud. Bez výrazných výkyvů. Cíle musí být rozhodně vyšší než v předchozím ročníku, kdy mužstvo skončilo po základní části na pátém místě. Rád bych byl s týmem výš, věřím v postup do semifinále play off. Uvidíme, jak to bude s velkou baráží, každopádně ambice mám velké.

V minulé sezoně jste tehdejší dvojici Mička – Slabý vypomáhal v roli poradce. Mužstvo dobře znáte. Je to vaše výhoda?

Když znáte devadesát procent hráčů, tak to výhoda být musí. Kluky jsem poznal v době, kdy se dařilo i nedařilo. Vím, jak se v konkrétních situacích chovají, vím, co na koho mohu naložit.

Na lavičce budete společně s Pavlem Táborským. Je to ideální volba?

Pro mě určitě. Pavla znám dlouho. Hráli jsme spolu hokej v žácích a v dorostu, později jsme se potkali ve Spartě. V hradeckém klubu jsem ho poznal i jako trenéra a myslím si, že má na hokej podobný náhled jako já.

Zatím nevyšly námluvy s vaším komentátorským kolegou Davidem Pospíšilem. Předpokládám, že byste ho měl rád po svém boku.

Samozřejmě. Věřím, že vše dobře dopadne a připojí se k mužstvu. S Davidem si hokejově rozumím, to je pro mě nesmírně důležité. Je to člověk, který chce vyhrávat.

Pospíšil: Mám chuť

David Pospíšil, bývalý hokejista, expert ČT a majitel trenérské licence B: „Zatím máme s vedením klubu jiné představy, které se ale zásadně neliší. Pro mě je důležité, že cítím chuť pracovat u hokeje, získal jsem dostatečný odstup a láká mě být u týmu, který hraje vysoko v první lize. Nejdůležitějším bodem ale pro mě je Martin Hosták, s kterým máme stejné hokejové buňky.“