Bartošák se dlouhodobě řadí mezi přední české gólmany. Dlouho chytal v zahraničí, byl draftován do NHL, dostával šance v reprezentaci. Na druhou stranu jsou s jeho jménem spojovány i osobní problémy. Do města pod Bílou věž přijde po úspěšném působení ve finském Lahti.

„Dva roky po sobě jsme měli gólmany bez předem jasně dané role. Rozhodli jsme se, že příští sezonu bychom to chtěli mít postavené trochu jinak. Postupně jsme se začali zajímat o Patrika, zjišťovali si informace o hráčské formě i mimohokejovém životě. A od všech jsme dostali jasnou odpověď, že poslední dva roky je vše naprosto v pořádku,“ uvedl na klubových stránkách generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček a dodal: „Měli jsme spolu spoustu dlouhých hovorů a po zvážení všech okolností jsme si všichni řekli, že do toho půjdeme. Jsem přesvědčený o tom, že přichází výborný gólman a nic jiného. Jednání s Patrikem i jeho zástupcem byla korektní, a i to nás utvrdilo v tom, že jsme udělali dobrý krok. Pevně věřím, že nám Patrik svými nespornými kvalitami hodně pomůže.“

Patrik Bartošák.Zdroj: ČTK

Klub dozajista potěšil většinu fanoušků, když oznámil, že se podařilo prodloužit smlouvu s Henri Kiviahem. Finský gólman v letošní sezoně zatím odchytal 24 zápasů s úspěšností zásahů lehce pod 92%.

„Kivi se stal za dva roky nedílnou součástí naší kabiny a potvrdil, že je nejen super kluk a velký profesionál, ale zejména velmi dobrý gólman, který se stal v letošní sezoně naší brankářskou jedničkou,“ řekl na jeho adresu Kmoníček. Hradec následně bude muset vyřešit otázku ohledně Jana Růžičky, který před letošním ročníkem podepsal víceletou smlouvu, ale letos se mu vůbec nedaří.

Kalina pokračuje

Včera zaznamenal do sítě Vítkovic svoji první branku v probíhající sezoně a na soutoku Labe a Orlice bude pokračovat i nadále. Řeč je o Petru Kalinovi, který do organizace Mountfieldu zamířil před sezonou 2021/2022, kde podepsal smlouvu na dva roky a klub na něj teď uplatnil opci.

„Petr je naším stabilním obráncem, který si dobře plní svoje defenzivní úkoly a jelikož chce v Hradci pokračovat i on, byla naše dohoda velmi rychlá,“ těší Kmoníčka. Ten navíc závěrem slibuje, že by pro play off rád přivedl jednu zahraniční posilu. Vše by mělo být oznámeno těsně před koncem přestupového období.